'Consejo de sabias', un viaje vital por historias personales y profesionales de mujeres mayores de 70

“Hay vida más allá de los 70”, “a mí la rebeldía me costó muchos años aprenderla, pero no la pienso olvidar”, “con la edad, he aprendido a diferenciar lo que es importante, de lo que es urgente”. Estas tres frases son consejos de compositoras, periodistas, poetas, activistas, cineastas y artistas que hoy en día tienen más de 70 años y miles de historias que contar. Son las 'Sabias' que las artistas que componen Sra Polaroiska, Alaitz Arenzana y María Ibarretxe, han escogido para que formen parte de su proyecto 'Consejo de sabias' que se ha basado en nueve encuentros entre mujeres mayores y jóvenes para compartir su sabiduría. Cada uno de los encuentros, que se han llevado a cabo en los últimos dos años, ha sido ilustrado y recogido en un fanzine que se presentará el próximo lunes, en el que, gracias a un código QR, se podrán escuchar los testimonios de las protagonistas.

"Les daremos envejecimiento activista": los usuarios del hogar del jubilado de Getxo se encierran para evitar su derribo

Saber más

“Se trata de un puzle, un juego, un viaje de historias, referencias, frases y anécdotas de estas mujeres. Sabiduría que a lo largo de la historia se ha traspasado entre generaciones de forma oral, pero en el ámbito privado. Nosotras lo que hemos querido es exponerlo, visibilizarlo y hacerlo público. A través del fanzine se podrán escuchar los encuentros, leer los consejos de estas mujeres y conocer su historia”, detallan Arenaza e Ibarretxe a este periódico.

Las nueve mujeres que han participado en 'Consejo de sabias' han sido la antropóloga feminista Dolores Juliano, que durante el encuentro habló de los relatos populares, la transmisión oral y la importancia de desterrar las ideas que transmiten cuentos como 'Caperucita roja', que instan a las mujeres a tener miedo y cuidado; la poeta vasca Amaia Lasa; la feminista, impulsora de planes de Igualdad en las instituciones y del Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde), Garbiñe Mendizabal; Luisa Menéndez, activista integrante de la plataforma Ongi Etorri Errefuxatuak; Adelina Moya, historiadora del arte que al salir de la carrera se percató de que no había estudiado a ni una sola artista y creó en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) una asignatura sobre mujer y arte; la escritora y periodista Arantxa Urretabizkaia; la cineasta Margarita Ledo; la periodista y corresponsal Rosa María Calaf, que durante su encuentro con mujeres habló sobre su carrera y sobre su experiencia personal cubriendo conflictos, en los que el ser mujer le cerraba algunas puertas, pero le abría otras, como los espacios domésticos y privados donde se escondían grandes historias que contar y, por último, la compositora Teresa Catalán, que aseguró que era “una maravilla poder hacer sonar el mundo” a través de su obra.

“Todas ellas son referentes en lo suyo. Algunas son más conocidas que otras, pero todas tienen un conocimiento que debe ser visualizado y reconocido y así ha sido durante los encuentros. Nosotras, que vivimos las sesiones, nos sorprendemos cada vez que las volvemos a escuchar porque fueron algo increíble. En cada momento, depende de cómo estés, sientes algo diferente, te quedas con una frase o te impacta más alguna, pero todas ellas transmiten muchísimo”, aseguran.

A pesar de que todas las participantes pertenecen al ámbito social y cultural, las artistas confiesan que desde un primer momento trataron de encontrar a mujeres de otros ámbitos, como la biología o la arquitectura, sin embargo, no les fue sencillo. “Son mujeres mayores, algunas muy mayores, y te tienes que ganar su confianza, cuidarlas y que se ofrezcan a contar su historia en público. Ha sido algo muy generoso por su parte. Puede que las que pertenecen al mundo social o cultural estén más predispuestas a ello y por eso son todas de esos ámbitos, pero al principio pensamos también en traer a una peluquera, por ejemplo. Todas las mujeres mayores, hagan lo que hagan, tienen cosas que enseñarnos y nosotras, las jóvenes, que aprender. Porque ellas no siempre han sido mayores, y las jóvenes también lo seremos antes o después”, detallan las artistas.

En los encuentros también han estado presentes ilustradoras y artistas plásticas que tenían como misión ilustrar, de forma libre, cada sesión y cada mujer protagonista. Todas las ilustraciones, en su mayor parte abstractas, han sido recogidas en el fanzine que se presentará el próximo lunes, día 20, a las 19.00 en Azkuna Zentroa. Tras la presentación, Sra Polaroiska (Alaitz Arenzana y María Ibarretxe) firmarán ejemplares de la publicación que estará también a la venta en dendAZ, la tienda de Azkuna Zentroa, y en dendaz.azkunazentroa.eus.