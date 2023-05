Elkarrekin se presenta como la “única alternativa” al “tándem clientelar” de PNV y PSE-EE

Elkarrekin ha llamado este viernes a votar este 28-M para acabar con el “tándem clientelar del PNV y PSE-EE” y defender los servicios públicos, Osakidetza y el sistema de cuidados. “Nosotros somos la única alternativa al cambio en Euskadi”, han señalado. La coalición que conforman Podemos, Ezker Anitza-IU, Berdeak Equo y Alianza Verde teme la abstención de la izquierda, y el llamamiento al voto, y acudir a las urnas ha sido una constante de todas las intervenciones en el mitin de cierre de campaña en Bilbao. “No da igual a quién se vote” porque “no da igual quién gobierne”, han señalado, destacando que las promesas que hacen en la campaña electoral “es lo que hacemos cuando llegamos al Gobierno, y lo hemos demostrado”.

En el acto, que ha tenido lugar en la Plaza de la Encarnación de capital vizcaína han intervenido los candidatos a las alcaldías de Bilbao Ana Viñals, Vitoria, Garbiñe Ruiz, Donostia, Victor Lasa y Barakaldo, Casimiro Castaño, además de la diputada general de Bizkaia, Eneritz de Madariaga, y la portavoz en el Parlamento Vasco, Miren Gorrotxategi y el candidato a concejal de Bilbao, Aurelio González.

Todos han defendido la importancia de no creer que “las cosas no pueden cambiar” y han señalado que el voto a su formación servirá para poner coto “a los que hacen negocio con los derechos de la ciudadanía y los bienes y servicios básicos”.

En este sentido, la candidata a diputada general de Bizkaia, Eneritz de Madariaga, ha puesto en valor los logros de esta coalición “cuando está en el Gobierno”, y ha pedido a todos los que aplaudieron a los sanitarios durante la pandemia, a los que apoyan a los pensionistas, o a lo que ponen en valor la importancia de los cuidados que vayan a votar “masivamente” por Elkarrekin para “defender lo publico”. “Nos quieren hacer creer que las cosas ni pueden cambiar. Sí se puede”, ha señalado.

También la parlamentaria Miren Gorrotxategi ha hecho un llamamiento al voto y ha recordado que este Gobierno los trabajadores tienen el mismo poder que los dirigentes de los bancos y de las energéticas para poder cambiar el rumbo del país. Gorrotxategi ha señalado que muchos partidos prometen muchas cosas en campaña: “Van a hacer miles de viviendas sociales y salen hospitales hasta debajo de las piedras”.“Luego, cuando gobiernan los que gobiernan en Euskadi, pasa que Osakidetza se desmantela y se privatiza, la juventud no puede emanciparse, no se garantiza una vejez digna en este país, la política de transición energética la diseña, la planifica y la ejecuta Iberdrola, los contratos públicos se adjudican a dedo y la escuela pública está infradotada. Todo esto es lo que pasa cuando no es campaña electoral y cuando quien gobierna, gobierna”, ha alertado. Esto lo ha contrapuesto con las promesas cumplidas de Elkarrekin, “que lo que se dice en la campaña electoral es exactamente igual a lo que hacemos cuando gobernamos”. “Lo hemos probado en el Gobierno del Estado y lo hemos probado en cada uno de los municipios también en los que hemos tenido la capacidad de gobernar”, ha señalado.

Ana Viñals, candidata a la alcaldía de Bilbao ha destacado de igual forma que votar a Elkarrekin es la alternativa para asegurar empleos de calidad, servicios públicos. “No os resignéis, no os coformeis, salid a votar el 28-M para transformar”. Por su parte, la candidata a la alcaldía de Vitoria Garbiñe Ruiz, ha advertido de que no todas las candidatas garantizan que vaya a haber una política feminista, y ha criticado que la candidata del PNV, Beatriz Artolazbal, que ha sido consejera de Igualdad no supiera responder en una entrevista qué significan las siglas LGTBI, “sin ruborizarse”.

El candidato a la acaldía de Barakaldo, Casimiro Castaño, ha destacado la unidad de la izquierda que se ha conseguido para conformar esta coalición. “Hemos dado un pacto de gigante” ha dicho, “y vamos a seguir dándolo el futuro”, ha señalado, mientras que el candidato a la alcaldía de Donosti Víctor Lasa , ha ironizado con que EH Bildu copia las políticas de Elkarrekin, “ y que presenta su apoyo a la Ley de Vivienda, como si la Luy fuera suya”.