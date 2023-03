Equo consulta a sus bases si se coaliga con Podemos e IU en Euskadi y acepta el 'número dos' en Vitoria

Berdeak Equo, la pequeña formación verde con unos 250 militantes en Euskadi, celebró este domingo una asamblea y está consultando ahora a las bases en las diferentes localidades sobre la posibilidad de concurrir a las elecciones municipales y forales de mayo en coalición con Podemos e IU, como en 2019, pero ahora también con Alianza Verde, otra marca ecologista impulsada precisamente por el exlíder de Equo y diputado por Álava, Juantxo López de Uralde. Fuentes conocedoras de las negociaciones indican que se ha ofrecido a Berdeak Equo el 'número dos' en la candidatura de Vitoria, donde Oskar Fernández ha ejercido 'de facto' como líder de todo el espacio político desde 2015. Se espera que en menos de dos semanas se despeje la incógnita.

En las municipales y forales de 2015, IU y Equo fueron de la mano como Irabazi y Podemos concurrió en solitario. En Vitoria, el voto de Fernández resultó decisivo en la operación para despojar de la alcaldía a Javier Maroto, del PP. En 2016, surgió ya la coalición a tres en las autonómicas, entonces conocida como Elkarrekin Podemos. Fueron once los escaños obtenidos con una plancha liderada por Pili Zabala, ocho de Podemos, dos de IU y uno de Equo, el de José Ramón Becerra.

En 2019 la fórmula se repitió en las locales y Equo logró representación en Vitoria, donde ejerce la portavocía, en Bilbao, en Legazpia y en Mutriku. Pero en 2020, en Madrid, Equo se acercó al proyecto Más País de Íñigo Errejón y Pablo Iglesias dio la orden de no aceptar a los verdes en las autonómicas. Becerra concurrió como candidato en solitario y no logró representación alguna aunque estaba bien valorado tanto en el Parlamento como por sus rivales políticos. Desde el entorno de la coalición indican que ya se han “normalizado” las relaciones entre Podemos y Equo desde entonces y que se ha “colaborado” a nivel institucional en este tiempo tras algunas tiranteces como el intento de 2021 de que Fernández no fuera portavoz en Vitoria.

El reparto inicial de puestos en las candidaturas entre Podemos e IU prevé que los morados ocuparán el primer puesto en todas las capitales e IU el segundo, salvo el hueco en Vitoria pensado para atraer a Equo, que logró 11.000 papeletas en las autonómicas por 72.000 de Podemos e IU. La premisa básica para todas las partes es que ningún voto sobra con una tendencia a la baja en las encuestas. En Bilbao, la formación podría tener un puesto alto en la lista pero no necesariamente de salida. Se baraja que sea el tres o el cuatro, en función de cómo se concreten las conversaciones, según indican fuentes internas de los partidos. En Barakaldo, será IU quien lidere la coalición.

Pesa también en el ánimo de Berdeak Equo la necesidad de no condicionar con un no acuerdo ahora el futuro proyecto de Sumar. “Hay que valorar qué decisiones tomamos para no dificultar el espacio posterior”, indican en este partido sobre una fórmula que supera a la actual, que no deja de ser una coalición clásica de izquierdas. Sin embargo, se reivindica esta sigla como la verdadera alternativa ecologista y verde en Euskadi a pesar de que se haya dado entrada ya a Alianza Verde. A pesar de ser una organización modesta, el partido de Becerra o Fernández destaca su “trayectoria”, su presencia y trabajo institucional y sus cuadros.