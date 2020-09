Euskadi arranca la semana con más incidencia que la anterior y máximo de hospitalizados y pacientes en UCI de la segunda ola

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha comunicado este lunes 513 nuevos positivos por coronavirus, el 8,3% del total de pruebas realizadas este domingo. Es habitual que haya un descenso cada arranque de semana por el menor volumen de pruebas en domingo, aunque la comparativa con el lunes pasado no es favorable: hubo 409 casos y un 6,9% de positivos. El R0 continúa tras el fin de semana por debajo de 1 -mide los casos derivados de cada positivo y ello indica que la pandemia no está en expansión- aunque es cierto que se encuentra en 0,97 y no termina de bajar con claridad.

La crisis del coronavirus: mapas y gráficos de su expansión en Euskadi

No obstante, el indicador más preocupante para la Sanidad vasca en estos momentos es el crecimiento de hospitalizados, que ya son 329 tras 111 ingresos en el fin de semana. Es el tope en la segunda ola, como también lo es la cifra de 49 personas críticas en la UCI. Se desconoce el número de fallecidos.

De los nuevos contagios, 299 se dan en Bizkaia. De ellos, 114 proceden de la capital, de Bilbao, y superan la decena muchas localidades del área metropolitana, encabezadas por Getxo y sus nueve infectados. En Mungia, donde se detectó un brote en el bar Goieta, ha habido 65 casos este fin de semana y la incidencia es de 657,10 en siete días en relación a su población, cuando la media de Bizkaia es de 190,58. En el caso guipuzcoano son 162 contagiados y una media semanal de 174,99. Donostia tiene 63 casos más (238 desde el viernes) y repunta de nuevo la pandemia en Azpeitia con 15 casos tras haber superado un foco relacionado con la zona de bares de Erdikale. En cuanto a Álava, la tasa semanal es de 182,03 y 35 los casos detectados en las últimas horas. Vitoria ha tenido 31 positivos (222 el fin de semana).