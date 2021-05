Euskadi pone en marcha un último 'renove' de vehículos que ayudas para motores diésel y de gasolina

El Gobierno vasco aprobará este año, en una fecha aún por concretar, un nuevo 'plan renove' de vehículos, según ha anunciado este martes en rueda de prensa la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia. Será compatible con las ayudas estatales del programa 'Moves', informa Europa Press. Tendrá unas características similares al anterior, por lo que se inspirará en el principio de "neutralidad" tecnológica, esto es, financiará también la compra de automóviles con motores diésel y de gasolina, aunque por última ocasión.

Tapia, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha recordado que el objetivo de este tipo de programas no es únicamente reactivar el sector de la automoción, dado que estas ayudas no tienen capacidad para causar "mucho" impacto en este sentido. De esa forma, ha destacado que también se pretende reducir las emisiones de dióxido de carbono a través de la sustitución de vehículos antiguos, mucho más contaminantes, por otros nuevos y cuyo funcionamiento no resulta tan perjudicial para el medio ambiente.

La consejera ha destacado que este proceso de renovación de vehículos complementará a la progresiva sustitución de coches que utilizan motores alimentados por combustibles fósiles por vehículos eléctricos, cuya compra puede ser financiada a través del programa estatal 'Moves'. Tapia, que ha destacado que el 'plan renove' vasco será compatible con las ayudas estatales, ha mostrado su intención de que el programa se pueda aprobar "cuanto antes", aunque no ha concretado en qué fecha podría ponerse en marcha.