El PNV cree que la Corona tiene que reaccionar ante las sospechas de corrupción que cercan a Juan Carlos I o "se puede llevar un susto a medio plazo"

Un muy contundente portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha considerado este domingo que la Corona española ha de ser "consciente" del efecto erosionador que tienen las sospechas de corrupción que están cercando la figura del monarca emérito, Juan Carlos I, y ha dejado entrever que tendría que reaccionar ya que la propia continuidad de la monarquía podría ser cuestionada. "Lo he palpado. [...] Es algo que no es sólo un tema de los nacionalistas vascos y catalanes o de los muy republicanos. O la Casa Real empieza a ser un poco más consciente o se puede llevar un susto a medio plazo", ha señalado Esteban preguntado por las últimas informaciones sobre el anterior jefe del Estado, que apuntan a que estaría intentando evitar una de las tres investigaciones que pesan sobre él con una regularización de fondos defraudados a Hacienda.

Esteban ha considerado irónico que este nuevo "capítulo" en torno a Juan Carlos I surja en el día de la Constitución y que el protagonista "era una persona que decía que todos somos iguales ante la ley". Para el diputado del PNV lo grave es que todo apunta a que estas irregularidades eran cometidas no sólo desde 2014, tras la abdicación, sino también "cuando estaba ejerciendo la jefatura del Estado". Incluso ha llegado a decir que "venían siendo algo habitual". Mencionando precisamente la carta magna de 1978, ha asegurado que si la inviolabilidad del rey "chirriaba" 'per se', "desde luego con los últimos datos es más urgente que nunca que sea modificada". "Tiene menos sentido que nunca", ha apostillado.

El PNV interpreta que la Casa Real mantiene con Felipe VI la misma "opacidad" que con Juan Carlos I. "Me temo que esa opacidad sobre la Corona se sigue dando. No me parece que sean estándares para un país democrático", ha enfatizado Esteban. En todo caso, los nacionalistas vascos consideran que la "crisis" en la jefatura del Estado no se limita a la presunta corrupción de su anterior titular. El portavoz en el Congreso ha denunciado que el actual rey calle en torno a los manifiestos de militares que se están sucediendo. Sería necesario que "el receptor de esas misivas, que es el rey, dé cumplida contestación", también en su calidad de máximo responsable de las Fuerzas Armadas. "Su silencio se puede malinterpretar. Que diga como jefe del Estado lo que piensa y que ponga los límites que intentan traspasar algunas personas desde fuera del marco democrático. Su silencio no ayuda nada a esa Constitución que dice defender", ha argumentado Esteban.

En su comparecencia, prevista con motivo del aniversario del referéndum de aprobación de la Constitución, Esteban también ha puesto en cuestión otros organismos del Estado, como el poder judicial, y ha enfatizado que sigue pendiente el "reconocimiento nacional" de Euskadi y de Catalunya. Su diagnóstico es que se ha producido un "secuestro de la Constitución por parte de algunos partidos que se dicen más constitucionalistas". Considera que la norma fundamental se ha presentado como "tapón" o como "instrumento de defensa" y no como un mecanismo para "llegar a acuerdos". "Está secuestrada, cuestionada e incumplida", ha dicho Esteban sobre la Constitución 42 años después de su aprobación y vinculándola a las transferencias pendientes del Estatuto que le siguió en 1979, algunas en el aire desde hace décadas y otras más recientes, como el ingreso mínimo vital. Sobre este particular, ha reclamado al Gobierno central "que pague lo que tiene que pagar" y ceda la gestión al Ejecutivo vasco.

Esteban ha vuelto a insistir que los vascos no aprobaron la Constitución en el referéndum de 1978. El 'sí' fue del 73% en Bizkaia, del 72% en Álava y del 64% pero el nacionalismo alega que la abstención fue mayoritaria. La participación fue del 44%. De cara al futuro, Esteban ha reconocido que no hay ni mayorías suficientes ni el "clima adecuado" para abordar una reforma profunda.