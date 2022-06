El PNV denuncia ataques prorrusos en once sedes del partido en Bizkaia

El Bizkai Buru Batzar del PNV ha denunciado este martes nuevos “ataques con pintadas prorrusas” contra los batzokis de las localidades vizcaínas de Sopuerta, Gordexola, Olakoaga, Güeñes y Galdames, con lo que suman ya once incidentes de este tipo en los últimos diez días por parte de “grupos que legitiman el asesinato de miles de inocentes y civiles en Ucrania”. Y es que los ha habido con anterioridad en Loiu, Armintza en Lemoiz, Larrabetzu, Lezama, Lemoa y Zeberio, indica el partido dirigido en Bizkaia por Itxaso Atutxa.

Según ha explicado la Ejecutiva vizcaína del PNV, personas desconocidas han pintado en la madrugada de este martes en las fachadas de los batzokis de Sopuerta, Gordexola y Galdames “la característica 'Z' que representa a quienes apoyan la invasión rusa de Ucrania, y a las y los nostálgicos de la hoz y el martillo”. Estos incidentes, ha recordado, “se suman a los ataques organizados” que han sufrido en los últimos días las sedes jeltzales de por “grupos que defienden la invasión de Ucrania y legitiman el asesinato de miles de inocentes y civiles en el nombre de la Gran Rusia”.

Ante esta “ola de pintadas prorrusas”, el PNV ha condenado “estas acciones ruines, vandálicas e injustificadas que atentan contra los derechos fundamentales y la dignidad humana de las personas refugiadas que han llegado a Euskadi huyendo de la guerra”. “El PNV lleva 127 años haciendo política y defendiendo no solo lo causa vasca, sino todas aquellas causas que considera justas, y la de Ucrania lo es sin ningún género de dudas. De modo que esas personas, cuyos actos reflejan su miseria moral y su falta de humanidad, ni nos van a intimidar ni van a condicionar la acción política y humanista de las mujeres y hombres que conformamos EAJ-PNV”, ha subrayado la Ejecutiva vizcaína.

En esta línea, han reiterado que la formación seguirá denunciando “cada acción que socave el respeto a los derechos humanos” y recordando que “los actos y las pintadas de una minoría no borran el no mayoritario a la guerra del pueblo vasco”. A su entender, “resulta muy difícil de entender, por no decir imposible, qué es lo que puede motivar a las personas autoras de estos ataques a apoyar la guerra orquestada por Putin y los crímenes de lesa humanidad que está cometiendo el Ejército ruso”. “Es lamentable que una minoría casi residual pretenda justificar la invasión militar rusa en Ucrania, y resulta deplorable que sean capaces de revictimizar con sus pintadas a las personas, en su mayoría mujeres, niñas y niños, que han tenido que huir de su país y de su casa para poder sobrevivir”, han concluido.