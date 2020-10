Las Policías han interpuesto en Euskadi 15.868 sanciones tras el final del estado de alarma, 12.233 por incumplir las normas de mascarillas

La Ertzaintza y los cuerpos locales de Policía han interpuesto 15.868 denuncias por infracciones de las restricciones sanitarias vigentes desde la finalización del estado de alarma el 18 de junio de 2020. El grueso de ellas, 12.233, han sido por incumplimientos relacionados con las mascarillas. 10.370 personas no respetaron su uso obligatorio en la vía pública, 504 no la llevaban en el transporte público y 1.115 hacían un uso "inadecuado" del tapabocas. Además, 244 han sido multadas por no hacer cumplir las normas en relación a las mascarillas (responsabilidad 'in vigilando').

Euskadi recomienda ya "limitar al máximo" la vida social y las reuniones familiares ante el aumento de positivos

Saber más

Asimismo, se han registrado 391 sanciones por fumar en espacios públicos sin respetar la nueva normativa de distancias y 286 por no guardar el metro y medio en hostelería. Precisamente en los bares y restaurantes, la Policía ha actuado en 107 ocasiones por incumplimiento de aforos. Más operaciones policiales se han producido por participar en botellones (2.146 jóvenes identificados) y en lonjas juveniles (366 multas). Por territorios, en Bizkaia se han interpuesto 9.005 sanciones, en Gipuzkoa 4.027 y en Álava 2.836. La Ertzaintza se ha encargado de 7.137 de ellas y las Policías municipales de las otras 8.731. La cuantía ordinaria de las sanciones es de 100 euros y la mayoría se derivan al Departamento de Salud para su tramitación, como ocurría antes de la pandemia con la ley antitabaco.

Estos datos han sido facilitados por el consejero de Seguridad y vicelehendakari, Josu Erkoreka, en la sesión de control al Gobierno del Parlamento Vasco, a raíz de una pregunta del propio PNV. Estos turnos suelen emplearse para que el Ejecutivo difunda los mensajes que le interesan y, en un contexto de subida de los contagios, la publicación de esta estadística coincide que la recomendación ya realizada por las autoridades sanitarias vascas para que la ciudadanía limite "al máximo" su vida social y familiar, donde se dan la mayoría de brotes.

"Más allá del mero recuento, los datos que acabo de aportar han de ser considerados como una contribución decisiva en la lucha contra la pandemia", ha destacado Erkoreka en la Cámara. Y ha añadido: "Analizar la curva de infracciones y de contagios permite comprobar dos cosas. Por una parte, el trascendental papel que el cumplimiento efectivo de las normas tiene de cara al control efectivo de la pandemia. En segundo lugar, esa comparación permite intuir la extraordinaria dimensión que podría tener la curva de contagios si nadie se hubiera preocupado de garantizar el cumplimiento". Durante el estado de alarma, en Euskadi hubo 30.149 denuncias y 464 detenidos.