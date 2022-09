El PP borra de su discurso a Ciudadanos en el arranque del nuevo curso en el Parlamento Vasco

Formalmente, la convivencia entre PP y Ciudadanos se mantiene en el Parlamento Vasco pero, políticamente, desde que Luis Gordillo diera el salto de la formación naranja a las filas 'populares' las tensiones latentes son recurrentes. Con el arranque del nuevo curso político, en la primera rueda de prensa del grupo conjunto PP+Cs -así estaba convocada en la agenda oficial de la Cámara- el PP ha borrado de su discurso, literalmente, a sus socios. El grupo tiene seis escaños y, tras el cambio de Gordillo, cinco son 'populares' y solamente uno de Ciudadanos, su líder en Euskadi José Manuel Gil. Es la quinta fuerza en Euskadi por detrás de PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU y por delante de Vox.

Muriel Larrea, electa por el PP en la coalición y que comparecía para analizar las medidas de contingencia energética en las que trabaja el Gobierno vasco, ha mencionado seis veces en su breve intervención a su partido y ninguna a Ciudadanos o al menos a la coalición de la que forma parte, PP+Cs. “En el PP nos preocupa”, “el PP es consciente”, “ésta es la hoja de ruta del PP”, “el PP demuestra con hechos que hay otra forma de gobernar” o “así lo creemos en el PP” han sido las expresiones utilizadas por Larrea, quien también ha hecho una mención al “presidente del PP”, por Alberto Núñez Feijóo, al que ha puesto en valor tras su cara a cara en el Senado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Se da la circunstancia de que a finales de julio, con motivo de la última comparecencia de PP+Cs, el portavoz conjunto y dirigente del PP Carmelo Barrio destacó como “muy buena” la salud de la alianza y que “desde luego la previsión es que este grupo siga funcionando hasta el final de la legislatura”. “Estamos en una clave de funcionamiento de colaboración intensa”, se dijo antes de las vacaciones. La respuesta naranja en aquel momento fue la siguiente: “La salud de la coalición es buena, aunque desgraciadamente es peor que cuando comenzamos. Ciudadanos sigue colaborando lealmente en ella porque somos un partido leal y fiable como socio, y porque anteponemos los intereses del constitucionalismo a los nuestros propios. Estamos funcionando profesionalmente y, aunque no haya afectado al trabajo cotidiano en plenos y comisiones, no es fácil tener que convivir en el día a día con un tránsfuga. Es una pena porque en sitios como Euskadi o Navarra seguimos creyendo que los constitucionalistas somos más fuertes unidos. La debilidad de los constitucionalistas y nuestros problemas internos sólo favorecen a un nacionalismo que no para de crecer en Euskadi”.

En cuanto a las propuestas ante la previsible crisis energética, el PP se ha centrado más en las formas que en los contenidos. Larrea ha enfatizado que “el plan puede ser muy completo” pero que precisa calendario y plazos para su cumplimiento efectivo, así como una comisión de seguimiento “trimestral” para irlo desarrollando. “Si no se ponen metas, es un brindis al sol”, ha explicado. Los 'populares' han asegurado que quieren “colaborar” con el Ejecutivo de Iñigo Urkullu y han enfatizado que su modelo a seguir es la forma de hacer política de su líder en España, Núñez Feijóo. Ha dicho Larrea que, en cuanto se pongan urnas, la ciudadanía va a premiar a los 'populares'.