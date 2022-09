Unidas contra la gordofobia: “Dicen que es por nuestra salud, pero nos están jodiendo la vida”

“Lo último en tecnología adelgazante son unos imanes que te los colocas en las muelas para que no puedas comer y te alimentes a base de líquidos; unas pastillas que eran para diabéticos que han demostrado que adelgazan porque te quitan el apetito y están siendo recomendadas en las consultas médicas para personas gordas o una malla que te cosen en la lengua y hace que te duela al comer”. Estos escalofriantes métodos para adelgazar que menciona la activista Magda, impulsora de Stop Gordofobia, existen y algunos de ellos, como el imán en las muelas para que la persona que lo lleva mantenga la boca cerrada y no coma alimentos sólidos, está promovido por investigadores, en este caso de la Universidad de Otago (Nueva Zelanda). “Nos dicen que es por nuestra salud, pero nos están jodiendo la vida”, se sincera ante un grupo de personas, en su mayoría mujeres, que durante tres días se están cuestionando la gordofobia en su día a día, en el sistema sanitario y en la sociedad en general, en 'Ezin Kabitu', las primeras jornadas contra la gordofobia de Euskadi que están teniendo lugar este fin de semana en Gernika.

Magda lleva una camiseta en la que se lee el mensaje 'Mi cuerpo no quiere tu opinión' y consigue que a cada consejo o experiencia que cuenta le sigan una oleada de aplausos y sonrisas cómplices. “El activismo gordo me salvó la vida, me dio derecho a vivir. A hablar en público. A poder decir que tengo hambre. A reírme de mí misma. A volver a hacer deporte”. Cuenta que se reconcilió con el deporte con 35 años, después de haberlo practicado de pequeña y haberlo dejado cuando, mientras lo practicaba, le llamaron gorda. “Me di cuenta de que yo también tengo derecho a hacer deporte, a llevar ropa deportiva, a hacer algo que disfrute, no para adelgazar, sino para ser feliz”, indica tras explicar que en su vuelta al ejercicio físico ha tenido que asumir su sudor y respetar sus propios ritmos.

No está sola en su lucha, ni tampoco lo ha estado en su charla. La han acompañado las promotoras de las jornadas Nahia y Mijo, y Violen, de Komando Gordix. Violen, quien admite que “salió del armario como gorda con el punk”, forma parte de un movimiento que busca que cuerpos como el suyo “estén al frente sin pedir permiso ni perdón”. “Es importante educar a los profesores, editar los libros de texto que contentan imágenes de personas, saber qué es el bullying y cómo pararlo. No basta con enviar mensajes de ánimo cuando un caso como el del niño al que le felicitaron en su cumpleaños con insultos gordófobos ocurre, hay que intervenir”, comenta entre aplausos.

Para las impulsoras del evento, en el que a lo largo de tres días analizarán a través de talleres, charlas y mesas redondas los efectos de vivir en un cuerpo gordo, es fundamental cuidarse. “Debemos cuidarnos tanto por dentro como por fuera de aquellos comentarios que no nos consideran bonitas o deseables, de quienes nos consideran poco higiénicas por no entrar en un determinado canon de belleza, de quien nos mide y nos pesa para controlarnos”, explica Nahia. Para Mijo, esa forma de pesar y medir, que facilitan también las nuevas tecnologías como los relojes inteligentes que cuentan pasos o las aplicaciones móviles que cuentan calorías, pueden llegar a ser un peligro. “Son técnicas que dan miedo porque te meten en la cabeza que tienes que hacer 1.000 pasos al día para no estar gordo, como si estar gordo fuera algo malo, algo que te tiene que dar miedo o que tienes que evitar a toda costa”, critica.

Mijo es justamente una de las activistas que analizará “el sistema de salud gordófobo y el estigma de los cuerpos enfermos”. Además de ella, la experta en cine Patri Muñoz explicará la representación de los cuerpos gordos en los productos audiovisuales como películas o series e Itziar Reguero, junto a Mijo también, hablarán sobre cómo influyen las madres en las personas gordas. Los talleres también analizarán los cuerpos gordos en el deporte, la sexualidad, la política y el amor propio, entre otros.

Es prácticamente imposible crear un debate sobre gordofobia sin que salgan a la luz anécdotas discriminatorias sufridas en los sistemas de salud y así lo han demostrado las ponentes, entre las cuales Magda ha recomendado realizar una queja en el centro de salud cada vez que se es víctima de un mal trato por ser gorda y tratar de ir siempre acompañada de una persona de tu entorno que entienda lo que se sufre. “A todas nos ha pasado y sé que en ese momento te sientes vulnerable y lo más probable es que no te apetezca, pero es importante poner una queja para que así haya constancia del trato que has recibido. Debemos dejar registro de lo que está pasando”, aconseja.

Otra de las críticas que han realizado a lo largo de la mesa redonda es al comúnmente llamado 'Body positivity', un movimiento creado para empoderar a las personas gordas. “Aunque mi yo adolescente hubiera agradecido ver a una modelo gorda y encontrar ropa de mi talla, la realidad es que el 'Body positivity' tiene un discurso muy neoliberal detrás de 'sálvate tú' o 'tú puedes salvarte sola'. Por mucho que me mire al espejo y me diga que me quiero, ¿cómo me voy a querer en un mundo que me odia profundamente? No elegimos tener el cuerpo que tenemos, nuestro cuerpo es producto de múltiples factores, no podemos engordar ni adelgazar o modificarlo cuando queramos a pesar de que nos vendan la idea de que es modificable 100%. Es super dañino creer que podemos salir de una situación como es la gordofobia de forma individual”, detalla Magda.

Muchas de ellas encontraron en las redes sociales una forma de expresar su rabia, su alegría y su dolor. Otras dieron con redes de apoyo que en su día a día no tenían. Sin embargo, todas coinciden en que ya va siendo hora de salir de las redes y conocerse en persona. “Las redes sociales han sido muy útiles, pero tenemos que generar redes fuera de ellas y unirnos. ¿Por qué no existe el orgullo gordo? Deberíamos poder salir a la calle y reivindicar nuestros derechos como personas gordas. Siento que siempre estamos pidiendo perdón y ya basta de hacerlo”, denuncia Violen, que a modo de idea lanza la posibilidad de que todas las personas gordas se reúnan en el céntrico lugar de una ciudad para hacerse visibles como han conseguido otras luchas como el feminismo o el orgullo LGTBIQ+.

Más allá de la mesa redonda y de los talleres, dirigidos especialmente a personas gordas, las jornadas incluyen bertsos, monólogos, comidas, cenas, conciertos y la posibilidad de dormir en el recinto, el espacio autogestionado Astra, en Gernika. El evento se cerrará el domingo por la tarde con un concierto de Aiora Rentería, vocalista de Zea Mays. “Esta lucha va por conseguir nuestros derechos básicos. Nos ha costado arrancar, pero este es el inicio y ya no hay vuelta atrás”, concluyen las organizadoras.