Urkullu a los sanitarios: “No es momento para una huelga, lo es para seguir garantizando la atención”

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha respondido con rotundidad en el Parlamento Vasco a la convocatoria de movilizaciones lanzada por los sindicatos sanitarios para finales de este mes: "No es momento para una huelga sino para seguir garantizando la atención". Además, en la sesión de control al Gobierno -la primera en dos meses en la Cámara-, ha criticado a la oposición por sacar a relucir las denuncias de estas organizaciones. "No se puede criticar y criticar a la Sanidad vasca cuando es la mejor valorada de todo el Estado", ha insistido un Urkullu que, en la jornada posterior al anuncio de final de la emergencia sanitaria y el levantamiento de todas las restricciones, ha vuelto a recalcar que Euskadi tiene menos niveles de mortalidad por la COVID-19 y que es referente en realización de pruebas o vacunación. "¿Es autocomplacencia? No. Es un aliciente", ha apostillado.

"Todos los servicios sanitarios del mundo han tenido problemas. Osakidetza ha dado una respuesta de alto nivel. Osakidetza tiene más recursos que nunca: 3.800 millones en 2019 y 4.300 ahora. Es la comunidad que más gasta", ha insistido Urkullu en su respuesta a las preguntas de EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y PP+Cs sobre la pandemia. El otro grupo de la oposición, Vox, por el contrario, ha preferido interpelar al lehendakari por ETA. El lehendakari, incluso, ha llevado a otros terrenos la mejor situación que ve en Euskadi, remarcando que también encabeza las estadística de población ocupada en España. "Estamos un una coyuntura trascendental para recuperarnos del golpe de la pandemia. Podemos hablar de un tiempo fundacional, de una nueva época de transformación, relanzamiento", ha enfatizado Urkullu, que en el arranque defiende ahora el descenso de la incidencia con la misma intensidad con la que al inicio de esta semana veía "prematuro" relajar el uso de mascarillas en exteriores.

No es la primera vez que Urkullu alega que los datos de la pandemia han sido mucho mejores en Euskadi. Sin embargo, ahora mismo esta comunidad es la séptima en pruebas PCR y antígenos y está por debajo de la media en cobertura de vacunación de refuerzo en todas las franjas de edad salvo en la de los quincuagenarios. En cuanto a la letalidad, según el último informe comparativo del Ministerio de Sanidad es del 0,91% por el 0,90% de media en España, aunque Urkullu ha citado expresamente el dato de Madrid ("tres veces más" que Euskadi) para responder a las críticas del líder 'popular', Carlos Iturgaiz, que suele utilizar como modelo de gestión a Isabel Díaz Ayuso. Esta ola ha supuesto los mayores niveles de presión hospitalaria y defunciones desde el confinamiento.

Desde la oposición, Maddalen Iriarte (EH Bildu) ha explicado que "una vez que el paciente llega a manos del trabajador, la atención es excelente" en Osakidetza, pero el problema es que hay poco personal y largas esperas. "No entiendo cómo se puede hacer una lectura tan autocomplaciente de la situación de Osakidetza", ha añadido Miren Gorrotxategi desde la bancada de Elkarrekin Podemos-IU. Ambas han mencionado que el gasto sanitario con respecto al PIB no llega al 7%. "La realidad le ha pasado por encima", ha zanjado Iturgaiz.