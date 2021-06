Vascos y cántabros se unen para reclamar una mejor conexión de tren entre Bilbao y Santander

Desde que comenzó la pandemia, hace 460 días según sus cálculos, los vecinos que utilizan la línea de tren que une Bilbao con Santander, pasando por municipios como Carranza, tan solo han podido contar con un tren al día que partía a la misma hora de las dos ciudades. Es decir, se podía viajar de Bilbao a Santander en un día y viceversa, pero no regresar.

Las alternativas a este medio de transporte en el caso de viajar de la capital cántabra a la vizcaína son el coche y el autobús, que sí que cuenta con buenas conexiones. Es peor para aquellos vecinos que viven en municipios intermedios, como Carranza, cuya conexión en autobús cuenta con un trasbordo que puede llegar a hacer que el viaje de una hora se alargue a cuatro si no se llega a tiempo al segundo autobús.

Como Ixone, vecina de ese municipio vizcaíno de 48 años que acude a Bilbao a trabajar y por temas de salud. “Me afecta por temas laborales y para estudiar y hacer cursillos. Aunque sobre todo me afecta porque acudo a un médico especialista en Bilbao. En el tren tardo en llegar hora y cuarto, pero solo si llega bien, algo que nunca pasa, siempre se retrasa. Para el trabajo ya lo descarto, en el tren que teníamos a las 06.30 hay más margen si entras a trabajar a las 08.00, pero el de ahora sale de Carranza a las 09.30 y si venimos a Bilbao no tenemos tren de vuelta. Es imposible”, señala la vecina a este diario.

Antes de la pandemia, había tres trenes que salían de Bilbao y de Santander y otros tres que regresaban. De hecho, en 2019 usaron el tren para viajar de una ciudad a otra 72.250 personas. Sin embargo, con la llegada de la COVID-19 suprimieron dos y dejaron uno solo. Desde Renfe aseguran a elDiario.es/Euskadi que la frecuencia de los trenes irá aumentando progresivamente en los próximos meses. La intención de la empresa es contar a partir del próximo 11 de julio con dos horarios más que unan Carranza y Bilbao por un lado y Santander con Bilbao por otro. Según confirma la empresa, se recuperará la totalidad del servicio el próximo 5 de septiembre.

“Los Ayuntamientos llevan tiempo intentando reclamar más servicios y una mayor calidad en el servicio, pero no les han hecho caso nunca. Hace días tuvo lugar una reunión con todos los Ayuntamientos de la zona de Bizkaia y Cantabria para ver si entre todos se puede hacer un frente común. Ahora lo que queremos es que el Gobierno vasco y el Gobierno de Cantabria sean los que reclamen por nosotros. Según ellos esta línea de tren no es su competencia y es cierto, la competencia la tiene Madrid, pero hay otras comunidades en las que la propia comunidad paga frecuencias suplementarias para que sus ciudadanos tengan más trenes y aquí no. Quizá el transporte de esa línea no sea su competencia, pero quienes vivimos en esos territorios sí y deberían garantizar que esos derechos se cubren”, ha asegurado Erika García, portavoz de la Plataforma en Defensa del tren Santander-Bilbao, creada a raíz de esta problemática.

Este miércoles ha tenido lugar en el centro de Bilbao una manifestación que ha partido desde la estación de la Concordia, parada del tren Bilbao-Santander hasta la sede del Gobierno vasco en la que han participado vecinos de ambas comunidades autónomas. A modo de denuncia, además, han puesto decenas de reclamaciones por la falta de trenes en la taquilla de la estación de la Concordia.

Ricky ha llegado desde Gibaja, la última parada que hace este tren antes de entrar en Bizkaia. Antes de la pandemia viajaba a Bilbao todas las semanas, bien a ver a su familia o para ir al médico. “Antes había tres trenes que funcionaban muy mal. De los tres trenes siempre había alguno que se rompía, todo lo que podía salir mal, salía. Aun así por lo menos eran tres. Vino la pandemia y solo dejaron uno, con lo cual desde Cantabria a Bilbao solo puedes venir en tren, no puedes regresar. Lo que pedimos es no solo la restitución de los tres trenes diarios, sino que esos trenes aumenten su frecuencia y funcionen bien”, asegura.

Carmen Gutiérrez también vive en Cantabria, pero su hija estudia en Bilbao. Todas las semanas utiliza este tren para llegar a la capital vasca y es una de las personas que más reclamaciones ha puesto, más de 80, asegura: “En los dos años que he estado viajando he puesto más de 80 reclamaciones. Todas porque llega media hora tarde, se te cae encima el agua del aire acondicionado, mis hijos han tenido accidentes de volcar el tren. Hemos pasado por todo. Y todo eso antes de la pandemia. Aunque nos den más frecuencias nosotros vamos a seguir luchando”, denuncia.

El caso de Zuriñe Mollinedo Beistegui es particular. A pesar de haber nacido en Bilbao, se mudó a Cantabria en el año 2000. Sus padre era cántabro y su madre bilbaína y a pesar de haber fallecido ambos, la familia está repartida por ambas comunidades autónomas. “Desde el 2000 vivo en Gibaja, mis dos hijos de 14 y 19 años necesitan el tren para ir a estudiar a Santander, pero también si quieren ir a estudiar a Bilbao. Yo no tengo por qué pagar ningún piso compartido para mis muchachos teniendo trenes. Yo con 54 años no tengo por qué tener un coche, lo que quiero es tener un transporte público de calidad. Mi madre desde Cantabria utilizaba esta línea para ir a ver a sus hijas a Bilbao todas las semanas y lo hacía sin tener que llevar el coche”, señala.

Desde Renfe informan a elDiario.es/Euskadi de que al tratarse de un servicio público la línea no es rentable teniendo en cuenta la cantidad de pasajeros y el precio del billete. “No podemos poner más frecuencias, lo haríamos si las instituciones considerasen que sería necesario y pagasen por ello. Sí que vamos a mejorar las instalaciones y hemos comprado trenes nuevos, pero los está fabricando CAF así que por lo menos tardarán año y medio”, argumentan. Según los datos aportados por la compañía, en 2019 un total de 21.368 viajeros, una media de 39 al día, utilizaba la línea que une Carranza con Bilbao, 5.266 de ellos, 15 al día, de punto a punto.