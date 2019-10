Bruselas estalla con Boris Johnson: "No quieres un acuerdo, no quieres una extensión, no quieres revocar el Brexit, quo vadis?"

Primero se preguntó por el "lugar en el infierno para quienes promovieron el Brexit sin un plan de cómo llevarlo a cabo", y ahora se pregunta a dónde va Boris Johnson. Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo, la institución comunitaria encargada de coordinar a los 28 Estados miembros y sus líderes ha vuelto estallar a las puertas del abismo: un Brexit sin acuerdo en apenas tres semanas.

.@BorisJohnson, what’s at stake is not winning some stupid blame game. At stake is the future of Europe and the UK as well as the security and interests of our people. You don’t want a deal, you don’t want an extension, you don’t want to revoke, quo vadis?