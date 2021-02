Cinco herramientas fundamentales para el teletrabajo en 2021

Hoy más que nunca el teletrabajo se ha convertido en un estilo de vida que está generando muchos cambios a nivel empresarial y profesional. Se trata de una revolución en toda regla que requiere de una adaptación y ante la que tenemos mucho que aprender para poder gestionar nuestro tiempo y nuestros dispositivos informáticos de la mejor manera posible. Si estás teletrabajando o crees que pronto necesitarás hacerlo, estas son cinco herramientas esenciales que necesitarás sí o sí durante 2021.

1. Una VPN

Una VPN es la mejor amiga de los teletrabajadores y, si nunca has utilizado una, es realmente recomendable que te familiarices con ellas cuanto antes. Una VPN es un servicio que te permitirá redirigir tu conexión a internet a través de servidores encriptados, lo que protegerá toda la información que envías o recibes e impedirá que se filtren datos esenciales como tus nombres de usuario y contraseñas, los números de tu tarjeta de crédito o los documentos laborales que envías o recibes a diario. Esencialmente, una VPN es la forma de conectarte a internet con seguridad para prevenir cualquier posible filtración, tanto de tus datos como de los de tu empresa. Indispensable.

2. Smallpdf

Smallpdf es una solución online para trabajar con documentos PDF de manera sencilla y eficaz. Sin necesidad de instalar ningún software en tu equipo, esta plataforma te permite convertir archivos PDF a formatos como PPT, JPG, Excel o Word (y viceversa), modificar o suprimir las páginas de un documento PDF o comprimir un archivo PDF para poder enviarlo por correo electrónico, entre otras cosas. Uno de sus servicios más interesantes es el de firmar documento PDF, que te permitirá enviar archivos PDF con firma digital. Se trata de un recurso extraordinariamente útil que, además, tiene la ventaja de poder utilizarse desde cualquier dispositivo, incluso desde tu smartphone, sin tener preinstalado ningún software. Un auténtico salvavidas.

3. Dropbox

Si trabajas a distancia te conviene mantener el alojamiento de tus archivos en la nube. Dropbox fue la gran plataforma pionera del alojamiento en la nube y se popularizó mucho antes de que Google Drive o iCloud fueran soluciones reales. Se trata de una excelente plataforma que te permitirá alojar o compartir archivos entre diferentes dispositivos con una gran facilidad e, incluso, podrás integrarla con tu Explorador de Windows o con el Finder de Apple para mover tus archivos entre la nube y tus dispositivos de forma sencilla y fluida. Además, puedes utilizarlo como copia de seguridad.

4. Skype

Tras el gran auge de Zoom durante los meses de confinamiento estricto a causa de la pandemia de la COVID-19, Skype ha vuelto a retomar su tradicional liderazgo en el ámbito de las videollamadas. La estabilidad de sus servidores –propiedad de Microsoft– y la versatilidad de sus herramientas de chat y envío de archivos, hacen de Skype uno de los programas más importantes para comunicarte con compañeras y compañeros, clientes, gestores de proyecto y, esencialmente, cualquier persona que desempeñe un rol importante en tu trabajo.

5. Iridium

Tal vez ya conocías Dropbox y Skype, pero ¿Iridium? Sí, Iridum. Se trata de un navegador basado en Chromium (el código de base del popular navegador Chrome), que ha sido rediseñado para garantizar plenamente tu privacidad. A diferencia de Chrome, e incluso de Firefox, Iridium no almacena ninguna cookie de ninguna de las webs que visites. Incluso si te ves en la obligación de aceptarlas –algunas plataformas no te permiten su uso si no aceptas sus cookies invasivas–, Iridium las borrará en cuanto cierres el navegador, garantizando tu privacidad. Se trata de un recurso fundamental para asegurarte de que no dejas expuestos datos que puedan comprometer tu ciberseguridad o la de tu empresa, además de una herramienta magnífica para navegar por internet de forma más ‘saludable’.

En síntesis

Tanto si teletrabajas como si estudias online o, simplemente, si utilizas tu ordenador de forma habitual para trabajar con documentos, estas cinco herramientas te van a permitir trabajar de forma más segura, más rápida y más fluida estés donde estés. Aprovecha todo el potencial que te ofrece el trabajo a distancia con estas herramientas que multiplicarán tu productividad allá donde vayas.