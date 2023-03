La oposición asegura que los contratos de la A-5 “huelen muy mal” y Carabante se revuelve acusándola de “denuncia falsa”

Había expectación esta mañana en Cibeles. Después de varias comisiones de Movilidad y de Vigilancia contra la Corrupción, el delegado de este área en el Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, iba a dar por fin explicaciones sobre el contrato de 3,5 millones que adjudicó su departamento a una empresa en la que trabaja su hermano, como reveló en su día este periódico.

La petición de comparecencia la llevaba Más Madrid, que junto al PSOE y el Grupo Mixto lleva casi dos meses indagando los detalles de este contrato, que también se encuentra bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción, donde se abrieron diligencias previas a finales de febrero. “Huelen muy mal todas las irregularidades y huele peor que no quisiera ir a la Comisión de la Vigilancia de Contratación”, le reprochaba Esther Gómez, del partido de Rita Maestre.

Carabante se ausentó de este órgano de control hace unos días y envió en su lugar a su secretario general técnico. Pero este martes sí que subía al estrado de Cibeles, para defenderse con una sola argumentación: “Todas las explicaciones que puedo dar empiezan y terminan en la misma frase. Me abstuve en el procedimiento en agosto de 2020 cuando tuve conocimiento que mi hermano trabaja como delineante en una de las empresas que conforman la UTE adjudicataria”.

Las referencias al polémico contrato acabaron ahí. El resto de los más de diez minutos de intervención de Borja Carabante los dedicó a acusar a la izquierda de “montar un circo” y de haber formulado “una denuncia falsa”, en relación a la demanda que presentó Marta Higueras en la Fiscalía, lo que motivó la puesta en marcha de la investigación.

El tono del delegado fue bronco, lleno de ataques personales a cada uno de los portavoces del resto de partidos de la izquierda -no mencionó a Vox- sobre los que se burlaba su bajo puesto en las listas de cara a los comicios municipales de mayo o, en el caso de Higueras, de su aislamiento con respecto al resto de la cámara.

Uno de los que se quejó de este trato, el socialista Ignacio Benito, ofreció en su turno una explicación sobre el cambio de actitud del delegado: “Usted se sabe acorralado y cualquier palabra no medida le puede meter en un problema legal”, le aseguró antes de preguntarle “por qué no dio la cara en la comisión”.

Dos adjudicaciones siguiendo el mismo patrón

Más Madrid había preguntado antes al delegado por qué firmó la adjudicación y luego decidió abstenerse, en lugar de haber declinado participar en toda la tramitación. “Usted debería haberse retirado del proceso de adjudicación mucho antes”, le afeó Gómez, a la vez que le recordaba que hizo lo mismo cuatro meses después, con un segundo contrato adjudicado a Subterra, la empresa en la que trabaja su hermano. “¿No lo sabía tampoco entonces?”, se preguntaba.

La concejala lamentó no haber podido conocer el expediente completo de este contrato hasta ahora “porque el delegado no nos lo ha hecho llegar”, pese a llevar pidiéndolo un año. También vertió varias sospechas sobre la prórroga en el contrato “que no permitía el pliego”, así como una una ampliación del contrato e incluso la propia valoración del concurso, en el que se descalificó una oferta más barata que podría haber resultado ganadora.

“Saben que en este expediente no hay nada irregular ni ilegal”, se defendía Carabante, antes de excusarse para no ir a la comisión citada porque “no tenía conocimiento” del expediente, por lo que mandó a otro responsable del área. También veía en las acusaciones de la oposición “el prólogo de la campaña electoral. Nosotros vamos a escribir el epílogo, tendremos más votos que en el 2019 y ustedes tendrán menos”, aseguraba.

“Si yo fuera de izquierdas podría haber nombrado a mi hermano alto cargo de este Ayuntamiento como hizo Rita Maestre con su padre y aquí no pasaría nada. Si uno es del Partido Popular está condenado aunque sea un ciudadano ejemplar”, continuaba antes de asegurar que el “único error” de su hermano ha sido “tener un familiar del PP”.

Soterrar la A-5, una promesa sin ejecutar

Todos los partidos de la oposición criticaron que Almeida haya incumplido su principal promesa electoral, la de soterrar la A-5 en esta legislatura. Lo hizo incluso Vox, que recordó que era algo incluido en su acuerdo de investidura. Por su parte, Marta Higueras se defendió de los ataques de Carabante advirtiendo: “Voy a denunciar siempre cualquier actuación que tenga visos de ser fraudulenta, como esta lo es”. También recordó que los tribunales han condenado al PP de Madrid por actuar “con temeridad y mala fe” al denunciar a dos concejales de Ahora Madrid por el caso del Master de Tenis, que luego fueron absueltos.

El PSOE recordó al delegado que “cuando se contrata con familiares y amigos íntimos no se puede esgrimir luego la excusa de lo personal. Es usted quien les pone en el ojo del huracán”, le dijo Ignacio Benito, que además recordó que su directora general de Infraestructuras, Lola Ortiz, “debería haber sido cesada el mismo día en que se supo que usó 11.000 euros del colegio de ingenieros para gastos personales. Cualquier adjudicación de la que haya tomado parte va a ser cuestionada y cuestionable”, añadió al recordar su firma en los contratos relacionados con la A-5.

Benito cree que el discurso de Carabante “se queda más vacío que como han dejado las bases de Bicimad” y respondió al “epílogo” que le había dado antes el concejal del PP: “En mayo los ciudadanos les van a mandar a casa. Allí van a esperarles sus familiares, únicos madrileños que han sacado algo positivo de sus políticas durante estos últimos cuatro años”.