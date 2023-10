Las discotecas de Murcia no se precintaron por decisión de un inspector municipal

El 11 de octubre de 2022, el entonces teniente alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, el socialista Andrés Guerrero, emitió una “comunicación interior” en la que ordenaba a la Inspección de Actividades que visitase la discoteca Teatre y comprobase si seguía funcionando. En caso de que así fuera, el concejal ordenaba al inspector a “proceder a la ejecución forzosa mediante precinto del establecimiento”. Ese precinto nunca se aplicó, según informa La Verdad y ha podido confirmar elDiario.es. La discoteca Teatre y su local segregado ilegalmente, Fonda Milagros, ardieron el pasado domingo, costando la vida a 13 personas.

En lugar de lo que le pedía el entonces concejal, el inspector de actividades incumple la orden y decide no precintar el local. Argumenta esa decisión en que los titulares de la empresa aportan “justificación de la presentación de la documentación técnica que les faltaba”, para poder obtener una nueva licencia de actividad, tras la segregación del local de Fonda Milagros en 2019. El inspector recoge estos datos en un informe del 21 de octubre de 2022, donde, además, no explicita si ha visitado el local (como pedía el concejal), sino que afirma haber “contactado” con los titulares. Queda pues la duda de si el inspector se personó o no en el local de la calle Isla Cristina 6. El diario La Opinión de Murcia da por hecho que los trámites se hicieron “sin acudir al local”.

En su informe tras las actuaciones, el inspector omite además la orden expresa del entonces concejal de precintar el local. El inspector arranca su informe con la siguiente frase: “En contestación a la comunicación interior del Teniente Alcalde Delegado de Urbanismo y Transición Ecológica donde se comunica la orden de cese de la actividad y la advertencia de ejecución forzosa al titular del expediente reseñado (…)”. Lo cierto es que la comunicación interna del entonces concejal no contiene una “advertencia” de ejecución, sino que ordena “proceder a la ejecución forzosa mediante precinto del establecimiento”.

La nota del inspector concluye con un “informándose de esto para sus efectos oportunos”. El trámite habitual, según han relatado fuentes municipales a La Verdad, es que ese informe sea elevado al Servicio Administrativo. El exconcejal Guerrero, según el rotativo murciano, “no era capaz de asegurar ayer si esto ocurrió, defendiendo que ni siquiera se le dio traslado de su existencia”. Queda en el aire la duda de si el exconcejal sabía o no del incumplimiento de sus órdenes por parte del inspector de actividades y de los argumentos que este dio para hacerlo.

Locales notoriamente abiertos

En la rueda de prensa del pasado lunes, ofrecida tanto por Guerrero como por el actual teniente alcalde y concejal de Urbanismo, Antonio Navarro, del PP, este llegó a decir que era imposible tener “constancia” de si un local sigue abierto o no. Que tanto Teatre como Fonda Milagros seguían abiertos era notorio. En redes sociales publicitaban sus actividades. Se celebraban fiestas, en especial de graduación de estudiantes. Uno de los abogados de Fonda Milagros, Francisco Javier Verdú, asegura que en ocasiones había tenido que intervenir la Policía Local. No está claro si esas supuestas intervenciones policiales fueron dentro de los locales, en la calle, por reyertas, ruido u otra circunstancia.

Además, en marzo de 2022 Teatre superó una inspección de sanidad (ajena a cuestiones de seguridad o de lucha contra incendios). Así pues, un funcionario del Ayuntamiento pudo comprobar que el local seguía funcionando. Esta conclusión fue negada ayer por fuentes de la anterior corporación municipal, socialista: “Realizar el informe en ningún caso supone reconocer que la empresa tiene actividad, sino que tiene intención de tenerla. Y superar el informe no implica que tenga licencia de apertura, tiene que superar otros (extinción de incendios, instalaciones, etc)”.