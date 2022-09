La misión de la Eurocámara al mar Menor exige el fin de los vertidos contaminantes, los regadíos ilegales y limitar el urbanismo

El fin de los vertidos contaminantes, los regadíos ilegales y limitar el urbanismo. Son algunas de las conclusiones del informe preliminar de la misión de eurodiputados de la comisión de Peticiones al mar Menor, presentadas en Bruselas por Tatjana Zdanoka, portavoz de la delegación y representante de Los Verdes de Letonia.

“Recomendamos acciones a nivel local, regional y nacional”, ha dicho Zdanoka: “Se tiene que cumplir toda la legislación europea. Ya se han lanzado procedimientos de infracción. Las autoridades tienen que hacer frente a los vertidos contaminantes”.

En el informe preliminar, pendiente de enmiendas de los grupos y su posterior votación en octubre, también se incluyen medidas específicas: “Eliminar las zonas de regadío ilegal o el uso de pesticidas contaminantes, medidas para la lucha contra la contaminación de las aguas, aminorar la ganadería intensiva, que frenen los vertidos de metales pesados de las zonas montañosas, recuperar los suelos muy dañados y contaminados de las áreas de esa costa. Todo esto es necesario para proteger la salud de los habitantes de la zona, y que se ponga fin a los vertidos urbanos, mejorando el control de la red de alcantarillado. Hace falta modernizar las depuradoras. Y pedimos que se pongan en marcha las medidas para recuperar la red de drenado necesario”.

Zdanoka también ha señalado la necesidad de “multar la construcción ilegal y frenar la construcción de infraestructura excesiva o innecesaria. Hace falta que el comité científico para la protección del mar Menor se convierta en un órgano verdaderamente independiente y autónomo. Pedimos a la Comisión Europea que adopte las medidas necesarias para que se cumpla la directiva de nitratos del mar Menor”

“La comisión de peticiones va a volver a ver el tema con el tiempo para evaluar el progreso conseguido y dar seguimiento para ver lo que se está haciendo”, ha dicho la eurodiputada verde.

Manuel Altemir Mergelina, miembro de la dirección general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, ha afirmado en su intervención: “La Comisión Europea es consciente de la degradación del mar Menor. Sólo el trabajo conjunto de todas las administraciones, y colectivos privados, es capaz de revertir esta catástrofe y sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo. La Comisión ya ha tomado medidas, de orden legal y apoyo financiero: ha lanzado dos procedimientos contra España por el mar Menor, uno de los procedimientos de infracción es por la directiva de hábitats, y otro que se refiere a la directiva sobre nitratos, por la insuficiente protección de las aguas por la contaminación de nitratos de fuentes agrarias. Aparte de estos procedimientos de infracción, la Comisión también está procediendo a una evaluación de los segundos planes hidrológicos de cuenca, como el de la cuenca del Segura y, si vemos problemas, podremos iniciar un tercer procedimiento de infracción”.

El eurodiputado socialista Marcos Ros Sempere ha recordado, por su parte, que el “gobierno regional ordenó echar arena limpia sobre la playa para que no pudiéramos ver el estado de la laguna. Por mucho que intenten echar balones fuera, hay cosas que no se pueden ocultar, como no pudieron ocultar que el comité científico es un títere del gobierno regional, que el gobierno regional tiene la mayoría de competencias y no aplica la ley regional aprobada hace más de dos años. Mientras, el Gobierno de España está tomando la iniciativa”.

“Lo que este informe contempla es que necesitamos un cambio de modelo productivo en la comarca que circunda el mar Menor”, ha añadido Ros Sempere, “hacia un modelo ambientalmente sostenible que ponga la agricultura de la Región de Murcia como ejemplo en toda la Unión Europea”.

La portavoz de Izquierda Unida, Sira Rego, ha señalado en el debate: “El informe reconoce la responsabilidad de la agroindustria, emplaza a las autoridades, se piden medidas y que haya dinero adecuado. El informe debería ser más contundente con la exigencia del cumplimiento de la legislación europea dado el continuo incumplimiento de las directivas europeas, sobre todo por parte de las autoridades regionales, a pesar de la existencia de un procedimiento sancionador abierto. No es consecuencia de catástrofe natural, sino del ecocidio, que debe aparecer en el informe”.

Dolors Montserrat, presidenta de la comisión de Peticiones, ha cruzado a los escaños de los intervinientes para defender la gestión del Gobierno regional, del PP y Vox: “La región de Murcia está trabajando, retirando de nitratos y fosfatos, biomasa, está tomando medidas para colectores de saneamiento, pluviales, impulsando la ley del mar Menor... El Gobierno regional lleva tiempo haciendo su trabajo con ayuntamientos, sectores sociales, y ahora se le exige al Gobierno de España que tome cartas en el asunto, que se implique, no vale quedarse con los brazos cruzados”.

La eurodiputada de Ciudadanos Soraya Rodríguez ha indicado, por su parte: “El proyecto de informe que debatimos es objetivo, basado en causas científicas en un conocimiento de todos los sectores afectados. Se señala la principal causa: los vertidos de la agricultura, de nitratos, explotaciones ilegales, que están ahogando la laguna. también hay que revisar el desarrollo urbanístico, unos planes sustraídos a la ciudadanía por parte del gobierno regional, y vigilar que los fondos que van a la rehabilitación de estos espacios tengan ese fin. El informe dice que la laguna del mar Menor se puede recuperar, pero necesita una acción política decidida”.

El eurodiputado de la extrema derecha, Jorge Buxadé, ha afirmado: “Existe la tendencia de culpabilizar al sector agrícola. Se apunta a un modelo del pasado. Estamos a punto de poner fin a miles de puestos de trabajo”.