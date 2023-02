Vox escoge Murcia para su primer baño de masas: “La Región es la adelantada de nuestro partido en España, siempre responde”

Con las elecciones cada vez más cerca, Vox ha elegido la Plaza de Toros de Murcia para calentar motores con su primer baño de masas. Un acto en el que ha presentado a sus candidatos en las 12 comunidades en las que concurrirán a las votaciones. No es casualidad que se hayan decantado por la Región para esta demostración de fuerzas; esta comunidad es el fortín de la ultraderecha, donde consiguieron su primera victoria de las elecciones generales el 10 de noviembre de 2019, con casi 200.000 votos que se tradujeron en tres escaños.

Algo más de 5.000 personas -según fuentes de la seguridad- han asistido al mitin de Vox este domingo, aunque la formación de Abascal esperaba llenar la Plaza de Toros de la capital murciana, con un aforo para 12.000 personas. Varias zonas de las gradas se han quedado totalmente vacías y han retrasado el inicio del acto media hora a la espera de más asistentes. Para calentar motores, durante los momentos previos al mitin se han proyectado imágenes en una gran pantalla de las últimas manifestaciones contra el recorte del trasvase, así como de Pedro Sánchez y protestas en el Pais Vasco.

“Murcia siempre responde, siempre nos ha demostrado ser la adelantada de Vox en España, nos dio nuestra primera victoria junto con Ceuta y nosotros no lo olvidamos”, así ha arrancado Santiago Abascal un discurso que ha girado en torno a la gestión del agua, el Plan Hidrológico Nacional, la inmigración, la delincuencia, la familia y las políticas de igualdad. Abascal ha criticado durante a la profesión periodística y la “demonización” de su partido en los medios de comunicación, pero “sus insultos son medallas que nos ponemos en el pecho”. “Cada vez, son más los medios que nos señalan y tratan de hundirnos. Muchos quieren destruir a Vox: unos porque nos odian y otros porque no pueden controlarnos”. El partido de Abascal no ha acreditado para cubrir su mitin a dos medios de comunicación, El Español y elDiario.es.

Abascal ha culpabilizado al Gobierno de la Nación de “asfixiar a los ciudadanos con impuestos abusivos, de las facturas de la luz y el gas, de la inseguridad, los ataques a la propiedad privada, el ataque a las libertades con leyes totalitarias de Memoria Histórica y de destruir la igualdad entre españoles, entre territorios y entre hombres y mujeres”.

También ha tenido unas palabras para el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, de quien ha dicho que “ya no es derechita cobarde, es un partido de centro izquierda”.

Pero ha sido el tema de la gestión del agua uno de los que más ovaciones han desatado en la Plaza de Toros esta mañana, tras la aprobación el pasado 24 de enero de la aprobación en Consejo de Ministros de una nueva planificación hidrológica que aplicará los caudales ecológicos del Tajo sin condiciones, lo que reducirá el agua trasvasada a Levante, Murcia y Almería. “Venimos a decir lo mismo que en Aragón o en Castilla-La Mancha, y es que el agua tiene que llegar al último rincón de España como sea, con pantanos, trasvases o desaladoras; lo que no puede ser es que se tire al mar por el Ebro y Portugal”, ha dicho Abascal.

“Nos vamos a quedar con las ganas de que Abascal sea el presidente, esto tendría que estar mucho más lleno,tendría que haber gente fuera de la Plaza”, reflexiona Antonio, agricultor sexagenario de Torre Pacheco. “Hay mucha gente que se ha acostumbrado ya a vivir de las subvenciones, y desde pequeños están adoctrinando a los niños en los colegios hacia una determinada ideología”, continúa. A su lado Carmen, que ha acudido al mitin con su madre, se queja de que “los animales tengan ya más derechos que las personas”. Y reconoce que hasta hace poco votaba al Partido Popular. “Ya son lo mismo que el PSOE pero en azul; ¿sabes? entre ladrones anda el juego”.

En el acto se han presentado a los cabeza de lista de las 12 comunidades autónomas que concurrirán en las elecciones del 28 de mayo, y han participado también el número dos del partido, Ignacio Garriga, y José Antonio Ortega Lara, uno de los fundadores del partido. En el albero estaban también otros dirigentes de Vox como el vicepresidente y candidato a la alcaldía de Madrid, Javier Ortega Smith, y el portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.