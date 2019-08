El Ayuntamiento de Bilbao asegura que no ha pagado nada a C. Tangana porque el contrato "no estaba firmado todavía"

La concejala de Cooperación, Convivencia y Fiestas del Ayuntamiento de Bilbao, Itziar Urtasun ha aclarado que el contrato con el rapero madrileño para que actuara el 24 de agosto "no estaba firmado todavía", por lo que el Consistorio no ha abonado ninguna cantidad al cantante. Además, ha añadido que sus representantes aún no habían remitido el documento con las condiciones técnicas del artista.

Sobre las razones de la cancelación, Urtasun ha aclarado "que nadie ha vetado a C.Tangana para que cante donde quiera, ni le hemos dicho que venga aquí y no cante determinadas canciones, lo que se ha decidido es que no era apropiada esa contratación" y que "como Consistorio tienen la obligación de no visibilizar ese tipo de mensajes que denigran a las mujeres".

De esta manera, ha afirmado que, para su equipo, "ha resultado muy duro" tener que adoptar dicha decisión, pero no tiene "ninguna duda de que el Ayuntamiento de Bilbao está a favor de la libertad de expresión, faltaría más" pero que tras una larga reflexión han tomado la decisión de no seguir adelante con la contratación.

El Ayuntamiento contactó a C. Tangana a través de su promotor. Urtasun ha afirmado que siguen trabajando con dicho promotor y que hasta ahora no han tenido noticias acerca de si el artista vaya a emprender acciones legales al respecto de la cancelación de su actuación. "No sabemos lo que hará él porque, de momento, está callado, y suponemos que tampoco será fácil para él esta situación", ha apuntado. Además, ha señalado que el caché que abonarán a su sustituto, el cantante puertorriqueño Pedró Capó, es inferior al de C. Tangana.

El Ayuntamiento de Bilbao anunció la cancelación del concierto del madrileño C.Tangana por sus letras "machistas" y "despectivas" el pasado viernes 9 de agosto después de que fuera anunciado para cantar las fiestas de Bilbao el próximo 24 de agosto. La decisión fue tomada tras la campaña que pedía la retirada de su nombre del cartel para las fiestas de la capital vizcaína y que llegó a acumular 15.000 firmas. La polémica, que ha surgido a raíz de la cancelación, se ha desatado incluso dentro del movimiento feminista, que se divide entre quienes están a favor y quienes lo consideran censura.