El PP de Bilbao brinda con EH Bildu por Navidad tras criticar al PSE por hacerlo

Ajenos al revuelo que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha suscitado con sus declaraciones acerca de que "a lo mejor a partir de enero tenemos un ministro de Hacienda etarra", en Bilbao, la presidenta del PP de Bizkaia y portavoz municipal, Raquel González, se ha reunido con varios representantes políticos, entre ellos la portavoz de Ayuntamiento de Bilbao de EH Bildu e histórica de la izquierda abertzale, Jone Goirizelaia, en el tradicional brindis navideño.

Hace solamente un año, el PP vasco atacaba con dureza a los socialistas por una fotografía navideña de la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, con Arnaldo Otegi y otros líderes políticos. "Certifica que el PSOE renuncia a la memoria y el relato veraz sobre ETA. Jamás pasaremos la Navidad con un terrorista. No participamos ni participaremos en foros que intenten blanquearles o en relatos complacientes con ETA. Nuestro compromiso está las víctimas y la libertad", pronunció el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso.

Preguntadas por este periódico, fuentes del PP vizcaíno han señalado que se ha tratado de un "brindis por los bilbaínos" en el que han participado todos los portavoces del Ayuntamiento de Bilbao y no de un "evento privado en el que han participado las dos solas". "No es un brindis que se ha hecho de manera privada. Raquel, como portavoz, acude a este tipo de reuniones con portavoces que no le gustan, pero que están ahí. Dentro de lo que es el Ayuntamiento ella no va a dejar el espacio de constitucionalismo que representa. Evidentemente, como se legalizó a HB y a EH Bildu pues tendrán que estar ahí. Lo que no vamos a hacer nosotros es dejar de estar en los actos institucionales para dejar espacio a portavoces que no nos gustan", han señalado las mismas fuentes.