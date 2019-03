La Asociación de Hostelería entra de lleno en campaña: defiende los espigones y muestra su apoyo a la mina de zinc

La Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC), que agrupa a cerca de 2.000 empresas del sector, ha entrado de lleno en campaña electoral en los últimos días a través de su presidente, Ángel Cuevas, que en tan solo 24 horas ha salido a defender públicamente dos proyectos muy polémicos y con gran contestación social, como son la construcción de los espigones en La Magdalena y los proyectos mineros de extracción de zinc en la comarca del Besaya.

Cuevas, que ha mantenido un perfil público muy bajo durante toda la legislatura, sin apenas posicionamientos en el ámbito político desde que accedió al cargo, ha saltado a la arena electoral en las últimas semanas a través de sendas notas de prensa en las que ha expresado su apoyo incondicional y el de la organización que representa tanto a la finalización de la obra paralizada en el arenal santanderino como al arranque de las investigaciones mineras que han sido puestas en cuestión por los grupos ecologistas.

Sobre el permiso de investigación para la extracción de zinc, que Ecologistas en Acción ha recurrido ante los tribunales por su posible afección medioambiental, la Asociación de Hostelería ha manifestado su "disconformidad" con las declaraciones del colectivo conservacionista y ha asegurado "no entender que se ponga de excusa el turismo de la zona para pedir que no se lleve a cabo el proyecto".

Un proyecto que, en palabras del presidente de la AEHC, "solo va a traer cosas buenas". Así, ha añadido que "la zona necesita industria, necesita obreros e ingenieros que ocupen hoteles, tomen el menú del día, cafés y vinos", al tiempo que ha hecho hincapié en las "bondades" de un proyecto que "genera empleos y riqueza".

"Zapatero a tus zapatos", ha insistido Cuevas, a la vez que ha recalcado que "quejarse por todo, como hace Ecologistas en Acción, no aporta soluciones a nada, solo inconvenientes a ciertas oportunidades que hacen crecer las zonas y negocios", porque, a su juicio, "no repercute en la buena imagen turística de la zona".

Los espigones, "una cuestión turística"

Además, en plena tormenta política por la paralización de la construcción de los espigones en La Magdalena, que lleva siendo motivo de conflicto desde hace meses, Cuevas ha secundado sin fisuras los argumentos de la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), y ha reclamado públicamente que "se retome" la obra porque cree que "es la única forma de evitar que nos quedemos sin playa".

"La protección de esta zona es fundamental a nivel medioambiental, pero también turístico. No podemos permitir que nuevos temporales destruyan nuestros arenales", ha subrayado el presidente de los hosteleros, que defiende una postura que en el ámbito político solo ha mantenido el Partido Popular de Santander.

En un comunicado, Cuevas ha insistido también en que el sector hostelero es "motor" económico de la comunidad autónoma y por eso "deben protegerse nuestras señas de identidad", que además "son un reclamo de primer orden para los turistas". "Si no podemos remedio, en cuestión de unos pocos años podremos decir que la zona de playa de La Magdalena ha desaparecido y no lo podemos permitir", ha opinado.

Críticas a Zuloaga

A estos posicionamientos políticos se suman las duras críticas que lanzó Ángel Cuevas a través de un medio de comunicación al delegado del Gobierno, Pablo Zuloaga, candidato del PSOE en las próximas elecciones autonómicas del mes de mayo, hace tan solo unas semanas. El presidente de la AEHC arremetió contra el líder socialista, al que acusó de "inacción" y "dejadez" por no implicarse en un proyecto que le habían presentado los hosteleros.

Según el representante de las empresas de hostelería, la Delegación de Gobierno no había respondido a su propuesta para poner en marcha un plan de formación que consistía en 'reclutar' a trabajadores en Sudamérica, que pudieran desplazarse durante los meses de temporada alta a realizar trabajos en los locales del sector en Cantabria.

Cuevas lamentaba entonces la "ausencia de profesionales cualificados" en la comunidad autónoma y apostaba por acudir a países de Latinoamérica con profesores enviados por la AEHC para preparar al personal que viniera en verano a prestar aquí sus servicios con un permiso de trabajo.

"Hay infinidad de hosteleros que no pueden abrir una terraza porque no hay manos para atenderlo. Hemos intentado corregir eso, pero no hemos obtenido respuesta", aseguró Cuevas, que culpaba del fracaso de su proyecto al delegado de Gobierno por no facilitar los trámites necesarios para poner fin a esa supuesta "ausencia de personal cualificado".