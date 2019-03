La Fiscalía ve "falta de imparcialidad" en la expulsión de los cargos de Podemos de las primarias de Cantabria

"Contradicciones, y falta de imparcialidad y objetividad". Así ha valorado la Fiscalía la expulsión de la exsecretaria general y diputada en el Congreso, Rosana Alonso, de las primarias de Podemos Cantabria por parte del Comité de Garantías estatal, a raíz de un informe negativo del Comité de Salud y Seguridad Laboral por "ocultar" presuntamente las denuncias de acoso laboral del diputado José Ramón Blanco hacia una trabajadora y dos miembros del partido.

La vista oral, celebrada este miércoles en el Juzgado de Instrucción número 6 de Santander, ha quedado visto para sentencia después de que se aplazase hace 20 días tras la baja laboral presentada por el abogado de Podemos, interpretada por parte de la propia Alonso, Belén Millán y David González -exresponsables de Organización y Feminismos también apartados del proceso- como "una maniobra para dilatar plazos y evitar las primarias".

En la sesión han declarado como testigos por videoconferencia dos miembros del Comité que elaboró el informe así como la presidenta del Comité de Garantías. No obstante, no lo han hecho a voluntad propia ni el diputado José Ramón Blanco, ni la diputada Verónica Ordóñez, una de las tres denunciantes por acoso laboral.

La fiscal ha solicitado, al igual que el abogado de la parte demandante, la nulidad de la resolución del comité electoral de Podemos Cantabria que invalidó sus candidaturas a las primarias del partido para concurrir a las elecciones autonómicas del 26 de mayo. "No se han cumplido las garantías necesarias para cualquier tipo de procedimiento con los trámites necesarios y conforme a los principios generales del Derecho", ha argumentado.

Y es que de las declaraciones de los dos testigos que participaron en la elaboración del informe -Ventura Rafael García e Isaac de Bedoya Velázquez- y de la presidenta del Comité de Garantías, Miren Edurne Gorrotxategi, se pone de manifiesto que no hubo una denuncia expresa contra los tres dirigentes apartados y que no se les tomó declaración durante la investigación. "No ha habido posibilidad de contradicción, no ha habido trámite de audiencia", ha recalcado la fiscal en sus conclusiones.

Asimismo, la jueza ha cuestionado a los dos miembros del Comité de Salud y Seguridad Laboral, después de que aseguraran que la situación de acoso laboral era "conocida públicamente" y que así se lo habían transmitido testigos interrogados, "por qué unas personas que conocían los hechos y no denunciaron fueron objeto de informes negativos y otras personas que también los conocían no lo fueron". Y es que en el informe se detalla que el que fuera Coordinador permanente del partido en Cantabria con iniciales A.G.C (Alberto Gavín) reconoció siendo interrogado que existió esa situación y pidió "disculpas" por "no haber atajado el problema".

Ventura Rafael García ha respondido señalando que él cumplía órdenes de Madrid -a juicio de la Fiscalía debería haber tenido "autonomía" para decidir a quién interrogar en función del transcurso de la investigación- mientras que Isaac de Bedoya Velázquez ha atribuido el hecho de no tomar declaración a los dirigentes apartados "por protección a las víctimas". "Había filtraciones a la prensa y se decide cerrar el expediente de urgencia", ha argumentado, a lo que la Fiscalía ha valorado que se podría haber abierto un segundo expediente con las declaraciones del resto de testigos.

(Habrá ampliación)