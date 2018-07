AMPL Los trabajadores de Fundinorte reclaman al Gobierno una solución

Los trabajadores de Fundinorte, la antigua Greyco, se han concentrado este martes en Santander para exigir al Gobierno de Cantabria una solución a la situación de la fundición de San Felices de Buelna, parada desde febrero y en preconcurso desde finales de abril pese a la inyección por parte de la empresa pública Sodercan de más de tres millones de euros y los cinco millones que dice haber invertido el Grupo Vela.

El presidente del comité de empresa, Francisco González, ha destacado que la situación de la plantilla, integrada por 53 trabajadores, es "cada vez más complicada". Según ha explicado, "más del 50% han agotado el paro, al resto les queda uno o dos meses" y algunos compañeros tienen ofertas de trabajo pero no pueden irse porque perderían sus derechos.

El sindicalista ha pedido una solución para los trabajadores, a través de recolocaciones y prejubilaciones. "Si la fábrica no tiene futuro, no tiene futuro, no podemos seguir en este sinvivir en el que llevamos muchos años; si hay que cerrarla, que se busque una solución para los trabajadores", ha insistido.

El presidente del comité ha responsabilizado a Sodercan porque a su entender no ha realizado un correcto seguimiento del dinero público concedido al grupo Vela.

Según ha explicado, los trabajadores llevaban sin cobrar desde febrero, si bien la empresa les ha pagado la semana pasada en virtud de un acuerdo que han firmado para sacar piezas y muebles achatarrables de la fundición siempre y cuando no perjudiquen el futuro de la empresa. El presidente del comité ha precisado que el acuerdo ya ha finalizado, y que a partir de ahora ya no se puede sacar nada de la factoría.

La concentración de protesta se ha desarrollado ante la Delegación de Gobierno, cuyo titular, Pablo Zuoloaga, les ha recibido y escuchado las reivindicaciones del colectivo.

En un encuentro que ha durado algo más de 40 minutos, el presidente del comité de empresa ha explicado al delegado cuál es la situación "insostenible" de los trabajadores y sus familias y le ha solicitado que interceda para provocar una reunión a varias bandas entre el empresario, Gobierno de Cantabria, Sodercan y trabajadores, para poder plantear el futuro de las 53 familias antes de que se terminen los plazos de ejecución del ERE y la posible liquidación.

Tras atender a las explicaciones del comité, Zuloaga, que también es secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia de Cantabria, se ha comprometido a dar traslado de la situación planteada por los trabajadores al Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) a través del presidente, Miguel Ángel Revilla, "buscando que se aseguren los derechos de los trabajadores y el patrimonio público", ha informado la Delegación de Gobierno en nota de prensa.

La empresa pública Sodercan está adscrita al área que dirige la vicepresidenta y exsecretaria general del PSOE, Eva Díaz Tezanos.