Urkullu aspira a un nuevo Estatuto vasco con rango "cuasi-constitucional" y acuerdo con el Estado

"Cabe decir que el Gobierno vasco es previsible. Sí, sin problema", ha admitido el lehendakari, Iñigo Urkullu, en su discurso de unos 75 minutos (25 folios) que ha abierto el debate de política general que celebra este jueves el Parlamento Vasco. Los años de sobresaltos y grandes anuncios de Juan José Ibarretxe han dado paso a los discursos pausados del "previsible" Urkullu. Este 2018, año de cambio de Gobierno en España, convulsión en Cataluña tras el referéndum de 2017 y pacto entre PNV y EH Bildu para superar el Estatuto vasco de 1979 para reconocer el carácter nacional de Euskadi y su derecho a decidir, el lehendakari ha optado por quedarse con una reflexión filosófica sobre el autogobierno vasco para desear que el texto que sustituya al Estatuto tenga rango "cuasi-constitucional" y dé más competencias a Euskadi dentro de una España "plurinacional", pero se ha cuidado de alejarse del modelo catalán y ha reivindicado el acuerdo con el Estado.

De Cataluña ha dicho Urkullu que "la judicialización de la política es contraproducente" y que la "prisión provisional" no es una medida proporcionada ni justificada para los impulsores del 'procès'. En este sentido, ha pedido poner fin al "encarcelamiento preventivo" -que no a los procesos judiciales- de "todos" los presos. Urkullu se reunió en agosto con el reo Oriol Junqueras y pidió su liberación. El nuevo 'president', Quim Torra, contactó con él y le mostró su malestar por no hacer extensiva esa demanda a todos los reclusos.

Por lo demás, ha pedido "distensión" y "diálogo", además de "voluntad real de acuerdo". Nada más. El lehendakari ha hecho una lista de "referentes" europeos para la actualización del autogobierno vasco y Cataluña brillaba por su ausencia. Ha citado el referéndum de Escocia pactado con el Reino Unido, el "federalismo asimétrico" entre Flandes y Valonia en Bélgica, el modelo cantonal suizo y la "lealtad multilateral federal" de Alemania en la que Baviera tiene la denominación de 'freistaat' o estado libre.

Sin mayores precisiones, el lehendakari ha asumido la existencia de un acuerdo de PNV y EH Bildu para superar el Estatuto, un texto de marcado acento soberanista del que se han alejado no sólo PSE-EE y PP sino también Elkarrekin Podemos y que para Urkullu es una "orientación" que ha de "mantenerse". Pero ha reiterado en varias ocasiones, en euskara y castellano, la necesidad de "ensanchar" o "ampliar" ese consenso. "Imaginemos hoy el escenario de un amplio acuerdo. Es positivo. Es posible", ha enfatizado el presidente vasco. Actualmente, esas bases de PNV y EH Bildu están en manos de un comité de expertos que emitirá un borrador de reforma estatutaria después de las elecciones locales de 2019.

Sí ha sido más contundente Urkullu al pedir que, previamente a la reforma, el Estado se comprometa a "completar" el Estatuto de 1979. Un informe de 2017 cuantificaba en 37 las transferencias pendientes. Las "prioritarias" para el Gobierno vasco, una coalición de PNV y PSE-EE, son la gestión de las Prisiones y del régimen económico de la Seguridad Social. Las más factibles, en cambio, son de menor calado: dos líneas menores de ferrocaril del área metropolitana de Bilbao.

El lehendakari ha reconocido un cambio "formal" de "actitud" en La Moncloa tras la salida de Mariano Rajoy -a quien el PNV había sostenido- y la llegada de Pedro Sánchez -a quien el PNV prestó sus votos decisivos en la moción de censura-. Pero se ha preguntado "cuál es la alternativa" si tras 40 años no se cumple el Estatuto, que es una Ley Orgánica del Estado, y "no se asume la realidad plurinacional" de España. "Mi propuesta es sustituir actitudes que pueden conducir a decepciones y frustraciones que nunca sabemos dónde acaban por una nueva actitud que genere ilusión y desemboque en una realidad de pacto y convivencia", le ha dicho al Gobierno socialista, cuyo delegado en Euskadi, Jesús Loza, ha seguido atentamente el discurso desde la tribuna de invitados del Parlamento.