Urtaran se suma a la victoria general del PNV en Diputaciones y capitales

El PNV encara la semana final de la campaña electoral de las municipales y forales, en la que ya no se pueden publicar más encuestas, en condiciones inmejorables para vencer en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y para conquistar también las tres capitales. Desde el arranque de la campaña, los nacionalistas ganan en intención de voto y, en el caso de Vitoria, en un escenario de máxima igualdad, esas décimas de mejoría le ponen en posición de arañar un escaño que lo colocaría en primera posición en detrimento del PP, que caería a la tercera plaza. Estos datos han sido elaborados para eldiarionorte.es por el experto en estadística electoral Endika Núñez.

En el conjunto de Euskadi, se aprecia a un PNV fuerte, con un suelo muy alto y sólido y que incluso crece en intención respecto a la primera toma de estas estimaciones, publicada por este periódico coincidiendo con el pistoletazo de salida de la campaña. Sólo en Bizkaia parece haber tocado techo la propuesta 'jeltzale', aunque es posible que Unai Rementeria y Juan María Aburto acaricien la mayoría absoluta.

Por detrás, claramente EH Bildu es la segunda fuerza política. También ha crecido en intención de voto durante la campaña y en todo el territorio, aunque sólo se acerca al PNV en la disputadísima Vitoria. El PSE-EE gana peso respecto a lo ocurrido hace cuatro años pero el efecto Pedro Sánchez parece que no supondrá tampoco la llegada de grandes subidas. Este análisis no mide el gran objetivo socialista: recuperar Barakaldo con el exconsejero Alfredo Retortillo. Salvo en Donostia, donde roza el 20% de voto, en el resto del territorio parece no poder superar el 14%. Elkarrekin Podemos tampoco mejora en la campaña y, de hecho, se deja algunas décimas por el camino.

La tendencia a la baja del PP sí es clara, en comparación con 2015 y también con respecto a la primera toma. Y tiene efectos evidentes. En apenas una semana, los 'populares' se dejan arrebatar la primera posición en Vitoria y podrían ser terceros. Están ya a dos puntos de la cabeza. La caída es mimética en las Juntas Generales de Álava. En Bilbao, Raquel González no tendría fuerza más que para lograr dos ediles y Amaya Fernández, secretaria general del PP vasco, sería la única juntera superviviente dejándose nada menos que tres escaños en el camino. Ciudadanos, que no termina de activarse, está peleando por salvar el escaño de Álava.

De celebrarse ahora las elecciones forales, de 153 escaños en juego en los tres Parlamentos forales (51 en cada uno), el PNV se llevaría 63 (gana uno respecto a nuestra estimación anterior), EH Bildu 41 (+2), el PSE-EE 20 (+1), Elkarrekin Podemos 19 (=), el PP 10 (-2) y Ciudadanos ninguno (-1). En cuanto a las municipales en las capitales, el PNV tendría 31 concejales (gana uno desde la primera toma), EH Bildu 17 (+2), el PSE-EE 14 (=), Elkarrekin Podemos 11 (=), el PP 10 (-2) y Ciudadanos ninguno (=). Vox parece muy lejos de tener opciones de participar del reparto de escaños.

La batalla de Vitoria, en un pañuelo

La emoción en la noche electoral estará en Vitoria. En la capital vasca hay un estrecho margen entre las tres primeras fuerzas. El alcance de la caída del PP marcará si Leticia Comerón sigue con opciones de ser la ganadora, aunque ahora mismo es la tercera en la lista por detrás de Gorka Urtaran, que crece en esta primera semana de campaña. Miren Larrion (favorita en muchas encuestas) es segunda en liza a pocos votos de ser la primera. En cuanto al PSE-EE de Maider Etxebarria, repetiría los pobres resultados logrados en 2015 por Peio López de Munain. Ciudadanos se aleja del 5% necesario para lograr un edil.

Bilbao: avanza EH Bildu, baja el PP

Sin mejorar en intención de voto, la magia de la ley electoral haría que EH Bildu arrebatase un escaño a un PP a la baja en Bilbao. Elkarrekin Podemos parece en condiciones de duplicar su fuerza al aglutinar el voto propio y el de su escisión de 2015, Ganemos. Lo que no varía es la fortaleza del PNV de Juan María Aburto, a un solo edil de lograr la mayoría absoluta de la que ya disfrutó Iñaki Azkuna. Los nacionalistas se aproximan a un 43% de estimación de voto. El PSE-EE está estable.

Donostia: se despega Eneko Goia

En San Sebastián, Eneko Goia (PNV) amplía su distancia sobre sus perseguidores. EH Bildu mejora algo sus posiciones pero le separan 14 puntos de los nacionalistas, algo que parece insalvable. El PSE-EE de Ernesto Gasco caería a la tercera plaza. El actual Gobierno de coalición (PNV/PSE-EE) retendría la mayoría absoluta del pleno porque la pérdida socialista la compensa la fortaleza de Goia. Borja Sémper, que ha formulado una campaña alejado de las siglas del PP, no escapa a su depreciación general entre la ciudadanía. Elkarrekin Podemos mejoraría las cifras de Irabazi en 2015.

Álava: Ramiro González se consolida

La caída del PP en Vitoria se refleja también en Álava y los de Iñaki Oyarzábal, primera fuerza en 2015, se dejarían cuatro de sus doce escaños actuales. Son los mismos que ganaría el PNV de Ramiro González, que subiría hasta 17 procuradores. Con los seis del PSE-EE, el actual Ejecutivo foral se acerca a la mayoría absoluta, aunque sigue dependiendo de un tercer socio para lograrla. Las décimas serán fundamentales para determinar si Ciudadanos supera el 3% de intención de voto. De ser así, podría mantener su actual escaño. En el flanco izquierdo, EH Bildu parece llevarse un escaño de Elkarrekin Podemos.

Bizkaia: soñando con la mayoría absoluta

Segunda entrega de nuestro 'tracking' electoral y segunda mayoría absoluta del PNV, con 26 de los 51 escaños. Con más de un 40% de intención de voto y aupado por el efecto del reparto de asientos por circunscripciones, el partido de Unai Rementeria parece cerca de un hito que haría prescindible al PSE-EE de Teresa Laespada. Por debajo, la caída del PP en Bilbao arrastra a Amaya Fernández hasta casi la desaparición. Sólo ella lograría el escaño en un trasvase que parece claro a favor del PNV, ya que todos los demás partidos mantienen sus números de 2015.

Gipuzkoa: el PNV necesitaría a los socialistas

En Gipuzkoa el PNV mejora pero sigue dependiendo de los socialistas si quiere mantener un Gobierno con mayoría en la Cámara foral. Juntos sumarían 27 escaños de 51. Son los mismos que ahora, pero, al igual que en el Ayuntamiento donostiarra, en la coalición el socio mayoritario se ve reforzado. Una hipotética suma de EH Bildu con Elkarrekin Podemos se quedaría en 23. Cuatro puntos separan a nacionalistas y abertzales en las elecciones forales que se antojan más reñidas.