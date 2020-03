Euskadi desvela todos los datos sobre el coronavirus: Vitoria alcanza tasas críticas de contagio y hay un fallecido de menos de 29 años

¿Cuántos positivos de coronavirus hay en mi barrio? ¿Y entre la gente de mi edad? En el vigésimo día desde que se detectara en Euskadi el primer caso de Covid-19, el Departamento de Salud ha decidido hacer públicos diariamente todos los datos de que dispone sobre los contagios, que ya son 1.190 (621 en Álava, 393 en Bizkaia y 176 en Gipuzkoa), con 53 personas fallecidas pero también con 18 recuperadas.

1 - ¿En qué pueblo o ciudad hay más casos?

La respuesta es clara: en Vitoria. La capital vasca lo es también del coronavirus con 502 infectados, muy por encima de los 83 de Bilbao, que es la segunda en el 'ranking'. Mucho más lejos queda Donostia, con 24 casos. Sin embargo, el mapa de municipios permite descubrir que, en incidencia en relación a su población, es claramente Labastida, en la Rioja Alavesa, la localidad más afectada, con 21 positivos para una población de unos 1.500 habitantes. Ello llevó a que, cuando hace dos semanas se adoptaron las primeras restricciones ante el avance de la pandemia, esta localidad fuese citada junto a Vitoria y Madrid como uno de los tres principales focos de España. En Bizkaia es destacable igualmente el foco de Basauri, con 71 enfermos.

2 - Y, en Vitoria, ¿la afección es homogénea?

En general, la incidencia del Covid-19 es muy grande en toda la ciudad. Osakidetza ofrece los datos no por los barrios naturales sino por "zonas de salud", es decir, por el área de influencia de sus ambulatorios. Sin embargo, se puede calibrar la tasa de contagios de manera clara. Las zonas de Sansomendi y Abetxuko presentan datos muy por encima de la media. En el primer hay un caso entre cada 200 vecinos. En todo caso, el barrio con más positivos es San Martín, donde se ubica la residencia de ancianos con 45 contagiados entre internos y trabajadores y donde han fallecido ya diez personas.

3 - ¿Cómo está la red de hospitales?

La afección es muy desigual. Txagorritxu, el centro de referencia en Vitoria, está saturado. A 18 de marzo los ingresados en planta eran 199 y los enfermos en la UCI 25. Para dar una día de la diferencia, en el resto de hospitales de Euskadi son 19 los pacientes en cuidados intensivos. En global, son 455 las personas internas, un 38% del total de infectados. En Bizkaia, Galdakao y Cruces son los centros con más presión asistencial por el coronavirus. Mención especial merece Eibar. En esa localidad hay menos de una decena de casos pero 16 hospitalizados. Hasta allí se derivan enfermos desde Txagorritxu que se consideran "no intubables y no reanimables", esto es, que no son candidatos a entrar en la UCI.

4 - ¿Cuál es el perfil de los contagiados? ¿Mueren los jóvenes?

Un 51% es hombre y un 49% es mujer. Los contagios se disparan a partir de los 40 años. Apenas un 20% es menor de esa edad. Son 13 los niños hasta 9 años enfermos, 25 los adolescentes hasta 19 y 186 los jóvenes hasta 40. En el lado contrario de la pirámide poblacional, hay 55 mayores de 90 años con Covid-19. La letalidad es de un 4,8%, con el matiz de que no todos los casos han sido diagnosticados y, en puridad, la cifra final es más baja. Todas las víctimas son personas mayores de 50 años, pero hay una excepción. Ha habido un joven de entre 20 y 29 que también ha muerto, sin que hasta el momento se conozcan más detalles. El total de decesos es de 53.

(+1) - ¿Cuántos sanitarios hay infectados o en cuarentena?

El Servicio Vasco de Salud ofreció estos datos sobre profesionales sanitarios en los primeros días de la crisis. Llegaron a hablar de 250 profesionales aislados. Ahora no hay estadística oficial al respecto, un dato que sí facilitan otras comunidades autónomas. Este jueves se ha conocido la primera muerte de una enfermera en Euskadi a los 52 años. Trabajaba en Galdakao. Hay al menos dos sanitarias más en estado grave, ambas en Txagorritxu, en Vitoria, una celadora y una enfermera. Dentro de su delicada situación, se hallan estables y han mejorado algo su pronóstico en las últimas horas, según dos fuentes médicas.