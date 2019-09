Anticapitalistas reclama a Iglesias que busque una "candidatura amplia de izquierdas" tras lanzar Errejón la suya

A pocos días de que se cierre el plazo para registrar las coaliciones electorales y unas horas después del lanzamiento oficial de Más País, el sector de Anticapitalistas de Podemos reclama a Pablo Iglesias que busque una candidatura "amplia de izquierdas" de cara al 10N "donde quepa todo el que asuma unos puntos mínimos, para combatir la resignación y evitar que el PSOE reconstruya el centro político".

Esta propuesta no contaría en principio con el nuevo proyecto de Íñigo Errejón. Fuentes de Anticapitalistas explican a eldiario.es que interpelan "a la izquierda" y que no consideran que el proyecto de Errejón esté en sus posiciones. "A día de hoy no contemplamos ir con Más País en una candidatura, ni pactar con él", zanjan las mismas fuentes.

En un documento del sector de Podemos en el que se integran el eurodiputado Miguel Urbán o la coordinadora general en Andalucía, Teresa Rodríguez, se critica el fracasado proceso de negociación abierto entre el PSOE y Unidas Podemos para alcanzar un Gobierno de coalición. Anticapitalistas recuerda que siempre apostó por negociar "una serie de medidas programáticas concretas (derogación de la reforma laboral, ley mordaza, aumentos salariales, etc.) e inmediatamente pasar a la oposición, para fiscalizar la acción de gobierno", según el texto, al que ha tenido acceso eldiario.es.

En opinión de Anticapitalistas, cuya relación con la dirección de Podemos atraviesa uno de los peores momentos de la corta historia del partido, considera que pese a la "táctica errónea", es el PSOE quien "decidió ir a nuevas elecciones con el objetivo de tratar de conformar un nuevo centro político, capaz de pactar a derecha y a izquierda y así restaurar el orden político".

"Es en este contexto en el que surge la candidatura de Íñigo Errejón", señalan desde Anticapitalistas, que califican a Más País como "una candidatura que trata recoger el descontento progresista, surfeando la oleada de fracaso de las izquierdas a la hora de conformar gobierno", pero que, dicen, no es su proyecto. "Nuestra propuesta no es una propuesta restauradora del orden, no consiste en regenerar el sistema con una serie de medidas paliativas y conformarnos con mejorar lo existente. Nuestra propuesta es una propuesta rupturista, que trata de democratizar la sociedad expropiando el poder económico a través de las luchas, para construir una sociedad ecosocialista", apuntan.

Con todo, desde Anticapitalistas apuestan por "una candidatura amplia de izquierdas, donde quepa todo el que asuma unos puntos mínimos, para combatir la resignación y evitar que el PSOE reconstruya el centro político. Nadie tendría que renunciar a sus principios ni a su programa".

El sector de Rodríguez y Urbán instan "a Unidas Podemos, por su especial relevancia a escala estatal, a impulsar un proceso de esas características". Entre los espacios interpelados estarían Anova, el andalucismo de izquierdas, los comunes, lo que queda del municipalismo, las CUP, actores políticos independientes, la izquierda social y "mucha gente que se ha quedado desencantada por el camino". "Se trata de presentar una candidatura de apertura y no de cierre", explican a este medio desde el sector.