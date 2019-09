La Comisión Europea asume deficiencias sin concretar en la aplicación de la euroorden, y elude pedir su reforma

La Comisión Europea reconoce que la aplicación de la euroorden "no es enteramente satisfactoria en algunos Estados miembros". Pero no dice ni por qué no es satisfactoria ni en qué Estados miembros.

Se trata de una respuesta de la comisaria de Justicia, Vera Jourova, a la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa, publicada este viernes por El Mundo.

La carta de la eurodiputada de Ciudadanos fue enviada en julio pasado, y en ella se lamentaba de "la incorrecta aplicación de la euroorden, como recientemente señaló el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un grave caso de terrorismo, o el Tribunal Supremo español en una cuestión prejudicial dirigida hace unos días al Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

La eurodiputada se refería a la condena de Estrasburgo a Bélgica por no cooperar en la extradición de una etarra y a las quejas del Supremo incluidas en la consulta a Luxemburgo sobre Oriol Junqueras.

Pagazaurtundúa no menciona en su carta a Carles Puigdemont y Toni Comín, si bien la reforma de la euroorden para incluir los delitos de rebelión para lograr la extradición automática de los líderes independentistas fue un eje de su campaña electoral en las últimas elecciones europeas. Hasta el punto de comprometerse el cabeza de lista, Luis Garicano, a no votar al próximo comisario de Justicia si no recibía un compromiso en este sentido.

España ha perdido ante la justicia belga y la alemana la solicitud de extradición del expresident catalán. Y tanto Ciudadanos como el PP y Vox piensan que un cambio en la norma podría facilitar la entrega de los líderes independentistas en Bélgica.

No obstante, hace un año, Jourova, de la misma familia política europea que Ciudadanos, afirmó: "No vemos ninguna necesidad de cambiar el funcionamiento de la Orden de Detención Europea. La Comisión no comparte que la mejora implique una revisión o extender el catálogo de delitos de entrega automática".

En su respuesta conocida este viernes, Jurava reconoce deficiencias en la ejecución de las órdenes europeas de detención en algunos Estados miembros, si bien no los detalla. "En general, las evaluaciones de la implementación y las estadísticas muestran que, mientras que la orden europea de detención funciona bien en general, la implementación no es enteramente satisfactoria en algunos Estados miembros", reconoce la comisaria.

La comisaria, eso sí, revela que la Comisión Europea está llevando a cabo una "detallada evaluación del cumplimiento de la trasposición de todos los legisladores nacionales de la decisión marco de la orden de detención europea. Sobre la base del resultado, podríamos iniciar procedimientos de infracción para garantizar que todos los Estados miembros cumplen con el marco legal".

Además, señala que el Ejecutivo comunitario está revisando y actualizando el manual sobre cómo emitir y ejecutar una orden de detención europea, visto que han recibido varias peticiones para ello.