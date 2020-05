Es falso que Ignacio Escolar haya tuiteado que habrá "una bajada de entre un 8% y 12% de sueldo para los funcionarios"

Circula por internet la imagen de un falso tuit atribuido al director de eldiario.es, Ignacio Escolar. El texto del supuesto mensaje afirma: "Decisión tomada, ha ganado la corriente de Pablo Iglesias que apostaba por una bajada entre un 8% y 12% de sueldo para los funcionarios. Solo queda decidir la fecha. Apunten para septiembre".

El propio Ignacio Escolar, en su perfil oficial de Twitter, ha desmontado el engaño: "Están moviendo en redes y grupos de WhatsApp una captura falsificada de este supuesto tuit que me atribuyen, pero que yo nunca he escrito. Es falso. No hay ningún recorte de sueldo de funcionarios previsto ni me consta que se esté discutiendo algo así".

OJO: BULO. Están moviendo en redes y grupos de WhatsApp una captura falsificada de este supuesto tuit que me atribuyen, pero que yo nunca he escrito.



Es falso.



No hay ningún recorte de sueldo de funcionarios previsto ni me consta que se esté discutiendo algo así. pic.twitter.com/N1HhBhrvZz — Ignacio Escolar (@iescolar) May 11, 2020

Los perfiles oficiales de Twitter van acompañados de una insignia azul, que no aparece en la captura difundida de manera maliciosa en redes sociales.

El pasado 24 de marzo la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ya negó que el Ejecutivo estuviera estudiando bajar el salario a los empleados públicos por la crisis del coronavirus. La ministra desmentía informaciones aparecidas en esas fechas y las enmarcó en una "estrategia de confusión, de bulo y de mentira".