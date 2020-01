Lastra acusa a la derecha de "amenazar de forma implícita y explícita con un golpe de Estado"

La portavoz del PSOE, Adriana Lastra, ha aprovechado su turno en el debate de la investidura para atacar con dureza a la actitud que han mantenido PP, Vox y Ciudadanos en contra de la mayoría progresista que ha logrado articular Pedro Sánchez. "En estos días hemos escuchado a las derechas, llamar traidor a quien ha ganado las elecciones, han hablado de gobierno ilegítimo y han llamado a frenarlo por todos los medios", ha dicho al comienzo para ir un paso más allá a continuación al acusar a esa bancada de haber "amenazado de forma implícita y hasta explícita con un golpe de Estado".

"La democracia se abre paso y las derechas no podrán impedir que se forme el gobierno que han elegido los ciudadanos", ha proseguido Lastra, que ha mostrado su "preocupación" por la "radicalización" de la derecha que ve "dispuesta a todo cuando pierden". "Les llamo a la sensatez, exijo respeto a las decisiones de los ciudadanos, a esta Cámara y por la democracia", ha apostillado.

Una mención especial le ha dedicado a Inés Arrimadas, a quien ha acusado de hacer el "ridículo" "alentando tamayazos" por pedir a los diputados socialistas que sean "valientes" y no secunden la investidura, cuyas cifras son muy ajustadas. "Los diputados de esta Cámara no son arribistas ni son tránsfugas", le ha espetado.

Sánchez carga contra la "coalición de la apocalipsis"

En su turno de respuesta a Lastra, Sánchez también ha aprovechado a cargar contra la portavoz de Ciudadanos por llamar "al transfuguismo de diputados y diputadas": "Me parece que es el síntoma preocupante de la colonización del discurso del espacio conservador por parte de la ultraderecha". "Frente a la coalición del apocalipsis, la coalicióon progresista que va a gobernar España los próximos cuatro años", ha dicho Sánchez. "Hay esperanza, dejemos a la coalición del apocalipsis con su rencor y su vuelta al blanco y negro", ha dicho Sánchez en un tono muy mitinero que ha puesto en pie a las bancadas del PSOE y Unidas Podemos.

"Solo respetan la voluntad de los ciudadanos cuando les votan a ellos,

siempre van a remolque de la sociedad y no se puede liderar nada yendo dos, tres cuatro pasos por detrás y cuestionando la voluntad de los ciudadanos", ha dicho en dirigiéndose a la bancada de Pablo Casado.

Lastra ha aludido a las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por decir tras la exhumación de Franco que "las parroquias iban a arder como en el 36": "Lo único que se ha incendiado es una derecha que sigue sin rechazar el franquismo y casi comportándose como él". La número dos del PSOE ha insistido en que la derecha plantea "prácticas golpistas despreciables" con tal de "boicotear" a la mayoría progresista.

También ha atacado a Vox, cuyos planteamientos suponen, según ha expuesto, una regresión: "He subido a la tribuna, he hecho este discurso y voy a votar que sí para defender a la democracia de gente como ustedes". "Siempre vamos a estar enfrente de un partido neofranquista como el suyo", ha advertido al partido de Santiago Abascal, que no estaba en ese momento en su escaño: "No hay mejor antídoto contra la extrema izquierda que un gobierno de izquierdas".

"Es el tiempo de la izquierda"

La vicesecretaria general del PSOE, que ha pilotado las negociaciones con ERC y con los partidos minoritarios para lograr su respaldo en la investidura, les ha agradecido a todos ellos su colaboración. Ha hecho una mención especial a Tomás Quitarte, el representante de Teruel Existe, por las "presiones" que ha denunciado que está recibiendo.

Pero se ha detenido en ERC, con quien los socialistas han negociado durante seis semanas hasta lograr su abstención a cambio de la creación de una mesa de gobiernos que negocie una salida al "conflicto político" en Catalunya. "Nos unieron las convicciones en la grandeza de la política porque la política resuelve problemas, no los genera. Vivimos tiempos difíciles pero nuestras grandes diferencias no podían ser la excusa para impedir un gobierno social ni la coartada de la derecha tirada al monte del extremismo", ha expresado.

"Va a durar tiempo pero podemos hacerlo", ha afirmado Lastra, que ha destacado el "compromiso y la valentía" de Gabriel Rufián, con quien tiene una buena relación. Los dos portavoces han desencallado en buena medida la relación entre socialistas y republicanos.

Tras acabar los agradecimientos a ERC, se ha referido a Unidas Podemos, a quien también ha felicitado por el futuro Gobierno de coalición. Lastra, que fue durísima con Pablo Iglesias en el debate fallido de julio, ha ironizado esta vez: "La próxima vez a ver si lo hacemos antes". "Es el momento de la democracia y es el tiempo de la izquierda", ha sentenciado Lastra, que ha hecho un discurso feminista para defender la coalición, cuyo acuerdo cerró con Irene Montero apenas 24 horas después de las elecciones del 10N y por la que peleó sin éxito hace medio año.