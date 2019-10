MINUTO POLÍTICO | La exhumación de Franco, en directo

No ha bastado admitir el error y pedir disculpas. El diputado de Ciudadanos por Almería en el Parlamento andaluz, Andrés Samper, ha anunciado su dimisión cerca de la medianoche de este jueves, horas después de hacerse público que había cobrado a sus acompañantes en coche, a través de la red social BlaBlaCar, a pesar de percibir las dietas por desplazamiento del Parlamento para el trayecto de Almería a Sevilla, sede de la Cámara legislativa. "He decidido presentar mi dimisión y mi renuncia al acta. Soy consciente del error cometido y asumo mi responsabilidad para no dañar un proyecto limpio como es el de Ciudadanos. Reitero mis disculpas a todos los andaluces", ha escrito Semper en su cuenta de Twitter.

