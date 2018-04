No solo apoyos: esto es lo que dicen los principales dirigentes de PP sobre Cifuentes

El escándalo Cifuentes se ha colado en la Convención Nacional del PP como tema único de conversación y entrevistas de pasillo. Los dirigentes conservadores se mueven entre la duda y el apoyo a solo unos minutos de que el presidente del Gobierno haya querido zanjar el debate con un apoyo cerrado a la presidenta madrileña.

El más duro de los barones del PP ha sido el presidente de Castilla León, Juan Vicente Herrera, para quien Cifuentes está obligada a aclarar la situación. El gallego Alberto Núñez Feijóo carga toda la culpa sobre la universidad y otros como la vicepresidenta aseguran que "habrá que estar a la espera". El apoyo del PP a Cifuentes se mueve en los matices que se explican a continuación con nombres y apellidos.

Alberto Núñez Feijóo (Presidente de Galicia)

"Hay una pregunta. Y esa pregunta solo se puede contestar con un sí o con un no. La pregunta es si la señora Cifuentes tiene un máster expedido por una universidad de Madrid. Si la respuesta es que no, lógicamente la señora Cifuentes no ha dicho la verdad. Si la respuesta es que sí, es que la presidenta ha dicho la verdad. Lo que no podemos es hacer responsable al alumno de un título que expide una universidad. Mientras no se demuestre lo contrario ese título existe. La credibilidad el Partido Popular está muy por encima de que una universidad tenga contradicciones aparentes sobre la expedición de un título o un máster".