El rastro del vídeo anónimo contra Santamaría conduce hasta un compromisario amigo de Pablo Casado

Nadie reivindica la autoría del vídeo que ha puesto patas arriba la campaña de primarias del PP. Nadie sabe, nadie quiere contar, de dónde sale el montaje que busca desgastar la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría. La elaboración del spot requiere un trabajo profesional: hay hemeroteca, documentación, grafismo y efectos visuales. Santamaría ha elevado la importancia del vídeo al pedir por carta al PP que investigue quién está detrás, quién ha elaborado y quién se ha encargado de difundir este "ataque intolerable" realizado "con la peor de las intenciones".

Casado ha repetido en las últimas horas que no tiene nada que ver con el vídeo, que aprecia mucho a las personas que aparecen en él y que en realidad a quien le viene mal es a su candidatura porque le salpica la sospecha del juego sucio en las primarias. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha apresurado a concluir que ese vídeo "no lo ha hecho nadie del PP".

Sin embargo, el rastro del vídeo anónimo en Internet conduce al entorno político de Pablo Casado. Detrás de una maraña de usuarios de YouTube, grupos de Facebook y Whatsapp, periodistas y agencias de comunicación, militantes asustados por la repercusión del vídeo, voces miedosas al teléfono y pistas falsas, eldiario.es ha encontrado a una persona que hace de muro de contención para guardar el secreto del origen del vídeo: Pedro Mouriño, compromisario de Pablo Casado en esta campaña.

Para llegar hasta ese punto, el primer indicio para empezar a buscar lo da la forma en la que el vídeo se hace conocido. No hay que fiarse de la versión que presenta el montaje como "un vídeo viral" que ha recorrido "las redes sociales". El vídeo no se difunde de manera masiva en Twitter, Facebook o YouTube hasta que no llega a las páginas de los medios de comunicación digitales, que son los que lo convierten en algo público.

De hecho, las únicas copias que existen del vídeo subidas a Internet están en páginas de YouTube pertenecientes a medios de comunicación, al menos hasta este pasado fin de semana. eldiario.es sube el vídeo sobre las 12.30h del viernes y lo mismo ocurre con otros medios digitales, que entre esa hora y las 14.00h publican sus noticias sobre el misterioso vídeo que les ha llegado a muchos periodistas por Whatsapp. ¿Quién envía el vídeo a los periodistas? Gente que lo ha visto en chats, enviado por otra gente relacionada de alguna manera con el PP.

Solo hay una copia subida a YouTube que parece diferente. Está subida bastante más temprano que la de los medios de comunicación, a las 10.44h del viernes. La cuenta no un tiene nombre y apellidos asociados. Parece la primera pista. Pero acaba no siéndolo; es la cuenta personal de un periodista de la revista Merca2, uno de los primeros a quien llega el vídeo por Whatsapp y que lo sube a su canal personal para luego escribir un artículo sobre el asunto.

Lo que sí parece claro a estas alturas es que no encontraremos ningún rastro público en Internet del vídeo de marras. No es un vídeo viral, es un vídeo mediático. Es un vídeo filtrado a los medios a través de varias capas de chats intermedios. La clave pues será ir recorriendo esas capas, esos eslabones de la cadena que nos lleven hasta el origen del vídeo.

¿Quiénes componen ese grupo reducido de personas del PP que está difundiendo el vídeo a través de Whatsapp antes de que llegue a los periodistas? Empezamos a encontrar un perfil, también con ayuda de algunos simpatizantes populares que están dentro de grupos cerrados de Facebook. A muy primera hora del viernes ya hay movimiento en varios grupos de gente joven relacionada con Nuevas Generaciones en Madrid. "El vídeo llega y todos preguntamos de dónde sale, pero nos responden que no se sabe", nos cuenta una militante popular a quien llega el archivo por Whatsapp antes de las 9 de la mañana. "¡Vaya renovación! Todo esto es tal cual", se lee sobre el contenido del vídeo en el muro de Facebook de otro simpatizante del partido.

Son jóvenes, hemos dicho, y también son críticos con la deriva del partido en los últimos años. Algunos han pertenecido a organizaciones juveniles "renovadoras" que han pedido cambios desde Nuevas Generaciones, en la línea de lo que pedía Esperanza Aguirre y siempre cercanos a Pablo Casado en Madrid. Casi todos, claro, están a favor de Casado en esta contienda de las primarias y por eso comparten el vídeo contra Santamaría, aunque en algún caso sin percatarse del terremoto que podría suscitar. "El vídeo dice verdades y tampoco es tan ofensivo, no veo por qué tanto escándalo", dice una simpatizante de Casado.

El vídeo no es para tanto pero nadie tiene la tentación de subirlo a Twitter o a YouTube o a ninguna página pública de Facebook hasta que no aparece en los medios. Cuando ya hay noticias sobre el vídeo, los primeros simpatizantes de Casado se atreven a compartirlo en Twitter, por ejemplo. Pero los apoyos más relevantes de la candidatura mantienen el silencio y nunca llegan a difundirlo a la vista de todos, aunque sí lo hicieran en privado. Otra pista más de que la campaña no obedece a la fórmula espontánea del meme de Internet sino que hay una intención deliberada de que circule sin vincularse con él.

Ya estamos más cerca. Tenemos constancia de dos grupos de Whatsapp donde llega el vídeo el jueves por la noche y el viernes por la mañana. ¿Quién está en la siguiente capa hacia el origen del vídeo? ¿Nos llevará más lejos o más cerca de Pablo Casado? Más cerca.

Aparece el nombre de Pedro Mouriño, empresario gallego vinculado al aguirrismo en Madrid, que se define como "amigo" de Casado y compromisario de su candidatura en esta campaña. Mouriño difundió el vídeo entre sus contactos de Whatsapp el viernes antes de las 9 de la mañana, varias horas antes de que fuera público y se difundiese en todos los medios de comunicación.

Pedro Mouriño muestra su voto a favor de Pablo Casado

Preguntado por eldiario.es este domingo, Mouriño primero negó toda relación con el vídeo para luego admitir que lo había recibido cuando aún no había trascendido. Minutos después, Mouriño confirmaba las pruebas de que sí había contribuido a su difusión entre sus contactos. "Durante la jornada del viernes recibí por distintos medios y fuentes el vídeo y lo compartí en un ámbito privado", explica a eldiario.es. El empresario gallego prefiere no desvelar quién le facilitó a él el archivo que luego hizo circular entre otras personas. "No voy a comprometer a nadie".

Mouriño fue dirigente de Nuevas Generaciones, precandidato en unas primarias del PP en Santiago de Compostela en 2008 y tiene una empresa de análisis geoestratético con buenas alianzas en Rusia desde la que ha organizado actos con el expresidente del Gobierno José María Aznar.

José María Aznar preside el foro ibero-ruso organizado por Pedro Mouriño en 2011, con la presencia de Percival Manglano y David Erguido

Precisamente uno de esos actos organizados con Aznar, en 2011, es otro buen indicador de las preferencias políticas de Mouriño en las familias del PP de Madrid. Los invitados a un "foro ibero-ruso", además del embajador de Rusia o un representante de la petrolera Gazprom, fueron David Erguido, entonces concejal del Ayuntamiento de Madrid y Percival Manglano, entonces consejero de Economía y Hacienda en la Comunidad de Madrid presidida por Esperanza Aguirre. Ambos han seguido vinculados a Aguirre en su temporada en el Ayuntamiento. Erguido es considerado como uno de los apoyos discretos e imprescindibles de Pablo Casado en Madrid; Percival Manglano anunció hace unas semanas que estaba decidido a dejar el PP, muy decepcionado, hasta que Pablo Casado decidió presentare a las primarias. En esa corriente está también el secretario general de Nuevas Generaciones en Madrid sigue siendo, a sus 32 años, Ángel Carromero, que también presentó a la elección de compromisarios en apoyo a Pablo Casado en estas primarias.