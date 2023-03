Sánchez acusa a Feijóo de acercarse a Vox para implantar una agenda de retrocesos: “Su plan es recortar, recortar y recortar”

El PSOE ha encontrado en el rechazo del PP a una reforma de la pensiones sustentada en el Pacto de Toledo y validada por Bruselas un nuevo motivo para confrontar “el modelo de país” de la derecha. En el comité federal de los socialistas celebrado este sábado para validar las candidaturas autonómicas y municipales de las elecciones de mayo, el presidente del Gobierno y secretario general ha arremetido contra el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, por “sincronizar con la gran patronal” cualquier avance en materia social, en referencia a las propias pensiones o a la subida del Salario Mínimo Profesional.

Las claves del acuerdo de pensiones: periodo de cómputo opcional, más ingresos y mejora de las mínimas

“Lo lógico sería que una derecha que se llama proeuropea apoyara una reforma trabajada de la mano de Bruselas. Pero les ha marcado el paso la gran patronal” ha dicho Sánchez durante su intervención en abierto al inicio de la reunión. “La derecha vuelve a retrasarse y a quedarse sola. ¿Cuál es el plan de los que se oponen, volver a recortar las pensiones? Que hablen claro”, ha pedido.

El líder de los socialistas ha comparado la hoja de ruta económica de su Ejecutivo con la implementada en su día por los gobiernos del PP durante la gran recesión para concluir que, de gobernar, los de Feijóo volverán a aplicar las mismas recetas. “El programa del PP de 2023 es el mismo de 2013: recortar, recortar y recortar”, ha criticado Sánchez señalando que “la derecha económica, política y mediática no quieren que este país avance. No les gusta este gobierno progresista. Pero no nos equivoquemos, lo que no les gusta son las políticas que desarrolla este gobierno progresista”.

En su discurso, el presidente del Gobierno apenas ha hecho mención a la moción de censura a la que se someterá el próximo martes por iniciativa de Vox, aunque también ha señalado al líder de la oposición por lo que considera una clara connivencia de los populares con la ultraderecha para poder gobernar en muchos territorios.

“El proyecto de Feijóo pasa por reeditar gobiernos de coalición con la ultraderecha allá donde sumen”, ha asegurado para concluir que, en su opinión, los populares están hoy más cerca de Vox que en tiempos de Pablo Casado. “Las relaciones entre la derecha y la ultraderecha no son las mismas desde hace un año y por eso pasan del ‘no’ a la abstención en la moción. Y eso es pasar de la colisión en tiempos de Casado a la colusión en tiempos de Feijóo”, ha dicho.