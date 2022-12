Última hora sobre la actualidad política, en directo

10:47 h

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado esta madrugada que la reducción temporal del IVA del 4% al 0% en algunos productos básicos anunciada ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se extienda a otros alimentos, como la carne, el pescado y las conservas. Así lo ha afirmado en una visita sin periodistas a Mercamadrid en la noche del martes al miércoles Feijóo, quien ha considerado “correctas” las medidas aprobadas el martes por el Consejo de Ministros. Al acto ha acudido acompañado por el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

Feijóo ha defendido que el PP “llevaba demandando desde el verano” este tipo de actuaciones, entre las que ha destacado “la rebaja del IVA de la luz y del gas, la ayuda a los más vulnerables y ahora la bajada del IVA de los alimentos”. Sin embargo, el PP votó en el Congreso en contra de la primera rebaja del IVA a la energía (en 2021, del 21% al 10%) y se abstuvo este mismo verano en la segunda (del 10% al 4%).

Además, Feijóo ha criticado que la reducción del IVA “es una medida que falla, porque se financia con la eliminación del descuento al combustible a los ciudadanos”. El líder del PP reclama así al Gobierno que mantenga la bonificación de 20 céntimos por cada litro de combustible “a las clases medias y más modestas”, sin explicitar a qué se refiere con estas categorías.

En verano, el PP no apoyó en el Congreso la bonificación generalizada de 20 céntimos en el combustible, aunque ahora demanda que se mantenga. Sobre si aprobarán o no el decreto de medidas anticrisis presentado este martes por el Gobierno, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha afirmado en una entrevista en Antena 3 que lo apoyarán siempre que las medidas del Real Decreto Ley sean “las que beneficien a la mayoría y no las mezclen con otras. ”Si trae medidas económicas contará con el apoyo del PP. Si es que son nuestras“, ha zanjado.

Informa Aitor Riveiro.