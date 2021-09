Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

08:54 h

Elena es de Jaén, pero vive en Madrid. Embarazada ya de casi nueve meses, en marzo de este año tuvo que decidir: dar a luz en la sanidad pública o hacerlo en la privada, a la que había acudido durante el embarazo para algunas pruebas. "Hasta el último momento no sabía realmente si iba a dar a luz por un lado o por el otro, hasta que finalmente me decidí por el seguro privado porque en la sanidad pública no podía entrar el papá en ninguna de las ecografías, ni al hospital, ni a la sala de espera, ni a la consulta... sin embargo, por el seguro privado podía entrar a todas. Además, en la sanidad pública no me aseguraban que el papá pudiese estar en el momento del parto hasta el último momento y dependiendo de las circunstancias con las que nos encontráramos". Así que Elena, que en otro momento hubiera parido en un hospital público, acabó en uno privado.

Por Ana Requena Aguilar y Marta Plazuelo.