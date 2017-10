Page pide al Gobierno de Rajoy que no imite la "ambigüedad" de Puigdemont

El presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido al Gobierno de Mariano Rajoy que no imite "la ambigüedad" del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al tiempo que ha advertido de que España es "un país serio". Así lo ha señalado tras la respuesta de Puigdemont al requerimiento del Gobierno en la que no aclara si declaró o no la independencia.

"Me da la impresión de que ya que no se están acomodando a la legalidad al menos deberían acomodarse a la seriedad. Este es un país serio y no se puede tomar el pelo a la gente, tampoco a los ciudadanos de Catalunya", ha apuntado el presidente regional. Emiliano García-Page ha reiterado su apoyo al Gobierno de España como presidente de Castilla-La Mancha.

"No soy quien para decir lo que tienen que hacer, porque aunque discrepara de Rajoy en cosas que yo pienso que se tenían que haber hecho en estos últimos años y aunque discrepara del Gobierno en la táctica que está llevando ahora, me parece que lo relevante es que haya un cierre de filas institucional y que el Gobierno pilote, sabiendo que detrás estamos los demás, un proceso que tiene que ser inteligente pero que tiene que ser serio".

El presidente de Castilla-La Mancha ha pedido al Gobierno central que no imite la "ambigüedad" de Puigdemont. Emiliano García-Page ha señalado que no se pueden hacer "proclamas en la calle radicales, no se pueden firmar manifiestos en cualquier salón de un parlamento muy claros y luego ser ambiguos desde otro punto de vista en las instituciones".

García-Page ha pedido que a corto plazo el Gobierno central responda ante un desafío que es "antidemocrático, anticonstitucional y que afecta a los derechos del resto de los españoles". Y en segundo lugar le ha pedido que tome en consideración, en el medio y largo plazo, "que es muy importante distinguir a la sociedad de los políticos irresponsables". "Soy consciente de que hay gente en Catalunya que vive una realidad que no es la verdad y eso va a requerir más tiempo, más constancia, mucho consenso y el mayor diálogo posible entre todas las fuerzas que creemos en la Constitución y en la democracia".

Molina: "Parece que están jugando al gato y al ratón"

El secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, ha dicho sobre el conflicto con Catalunya que tanto el Gobierno de esa Comunidad Autónoma como el Estado tienen "demasiadas condiciones previas", de manera que "es imposible el diálogo" con esta premisa. El vicepresidente primero de la Junta ha señalado que además se trata de dos gobiernos que "no querían sentarse a dialogar", y ahora parece que "están jugando al gato y al ratón".

"Es un escenario de película de surrealismo que uno no acaba de entender. Creo que lo que hay que hacer es sentarse a dialogar. No vale negar que hay un problema, porque eso es una evidencia, pero tampoco vale saltarse todo a la torera", ha señalado.