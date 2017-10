El cine y la diversidad como herramientas para “superar la intolerancia”

Ya han transcurrido 14 años desde que una pequeña iniciativa nacida en la localidad toledana de Torrijos puso el germen en la capital regional de uno de los mejores festivales de cine comprometido y social que se hacen en Castilla-La Mancha y en todo el país. El FECISO se ha convertido en una referencia para todos aquellos que conciben el séptimo arte como algo más que el reflejo de ficciones: es una ventana al mundo en el que vivimos “en el sentido de planeta”. Así lo considera su director, Tito Cañada, quien resalta la necesidad de mostrar la realidad universal alejada de la política y de los grandes titulares, o lo que es lo mismo, “el mundo que vivimos cada día”.

“Los problemas de las personas son iguales en todas partes y queremos pelear con esa idea: mostrar a través del cine los problemas en vivienda, en empleo y en sanidad. Nos empeñamos en machacar a los demás, en la intolerancia, cuando lo que tenemos que hacer es superar esos prejuicios a través de la diversidad y la pluralidad”, subraya.

De esta nueva edición, el director del Festival de Cine Social resalta algunas novedades como las sesiones educativas que se realizarán en distintos ámbitos de la dinámica social, y que contribuyen a ese mismo objetivo de transmitir a los más jóvenes “valores humanos como la tolerancia y el respeto”. Se trata de sesiones de cine educativo para alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato, pero también hay acciones dirigidas al profesorado para que “aprendan que la imagen audiovisual tiene una fuerza educativa tremenda, y tenemos que dotarles de esas herramientas cinematográficas”.

En esta edición, el Festival mantiene sus secciones habituales, si bien se dará mayor importancia a su carácter solidario, así como a las secciones paralelas, que estarán presentes en más espacios. El certamen ya forma parte del mencionado Programa AFTER de la Unión Europea y tiene el apoyo de SodePaz. Sus acciones solidarias se centran este año en la campaña contra la mutilación genital femenina, las reivindicaciones del pueblo saharaui y la siniestralidad laboral.

Presentación en Toledo del FECISO / Ayuntamiento

El concejal de Servicios Sociales de Toledo, Javier Mateo, ha explicado que el Ayuntamiento ha aumentado en 2.000 euros el presupuesto destinado a esta iniciativa incrementando la colaboración a los 8.000 euros y que ha pasado a depender de la Concejalía de Servicios Sociales al tratarse de una herramienta de concienciación y sensibilización sobre las distintas problemáticas sociales.

Siguiendo con la estela de años anteriores, se realizarán varios estrenos y se cerrará con ya clásica sesión de cine con banda sonora en directo. Respecto de los cortometrajes y documentales, de los que se han recibido casi un millar de trabajos, el objetivo es que se muevan por diversos espacios, acercándolos a los espectadores.

La Sección de Cortometrajes se celebrará los días 17, 18 y 19 de octubre a las 19.30 horas en el Círculo de Arte. Entre los mismos se encuentran ‘Marlon’, de Jessica Palaud (Francia); ‘Orangihayang ohoo’, de Hyun-Mook Hymm (Corea del Sur); ‘Take the reins', de Emma Barett, (Estados Unidos); ‘Take me to the land of jihad’, de Philip Detmer (Alemania); ‘Motxilaren umea’, de Koldo Zelestino (España); ‘17 años juntos’, de Javier Fesser (España); o ‘Passengers’, de Simon Portus (Australia).

Talleres de cine y largometrajes

Por su parte, entre los talleres de cine destaca el que dirigirá Eduardo Cardoso, dos veces nominado al Premio Goya, el 19 de octubre a las 18.00 horas en la Sala Thalía bajo el nombre ‘¿Quieres aprender cine?’.

Los largometrajes se proyectarán del 21 al 28 de octubre en diferentes espacios y a precios muy reducidos. Entre los mismos se encuentran ‘La vida de Calabacín', de Claude Barras (Suiza); ‘The square’, de Ruben Östlund (Suecia - Palma de Oro en Cannes); ‘El otro lado de la esperanza’, de Aki Kaurismaki (Finlandia - Oso de Plata en Berlín); o ‘Estados unidos del amor’, de Tomasz Wasilowski (Polonia - Premio del Festival de Cine Europeo y Festival de Berlín 2016). También se proyectará ‘Gurumbé’, de Miguel A. Rosales, acompañada con la guitarra flamenca de la peña ‘El Quejío’.

Finalmente, los documentales seleccionados para el FECISO son ‘Esperanza’, de Álvaro Longoria; ‘Skeikima’, de Raquel Larrosa; ‘Poesía en ruinas’, de Joshué Guerrero; ‘Boxgirls’, de Jaime Murciego; ‘Anormal’, de Luís Galán; y ‘Refugiados’, de Antonio López, todos ellos españoles.