El AVE a Castellón llega "tarde y mal" después de "perjudicar al servicio de Cercanías"

El director general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, Carlos Domingo, ha recordado que el AVE a Castellón "ha sido la muestra más evidente de la falta de interés y de improvisación del Gobierno de España en la Comunitat Valenciana porque llega tarde y mal después de muchos incumplimientos y de perjudicar al servicio de Cercanías". Ante el anuncio de la llegada del AVE a Castellón el próximo martes, Domingo ha querido destacar que "es una buena noticia que llega lamentablemente después de once años de retrasos, de decisiones equivocadas y una gran improvisación que ha perjudicado a los valencianos y a los usuarios que diariamente utilizan el servicio de Cercanías".

Ante todo esto, Domingo ha señalado que es el momento de que el Ministerio de Fomento "empiece a hacer las cosas bien y a mostrar un mayor compromiso con nuestro territorio, con inversiones reales que se plasmen en los presupuestos y se hagan realidad" y ha advertido de que desde la Generalitat "estaremos vigilantes para que no sigan vendiendo promesas incumplidas y se acabe la discriminación inversora del Gobierno de España con la Comunitat Valenciana".

Perjuicio al servicio de Cercanías

En este sentido, Domingo ha recordado que, durante la construcción del tercer hilo los usuarios han sufrido "la falta de información y de interés del Gobierno de España ante los innumerables retrasos y cancelaciones que padecía el servicio durante todo este tiempo y, además, una vez finalizadas las obras los tiempos de trayecto se han incrementado notablemente con el perjuicio que esto supone".

Para el director general de Transporte, "la instalación del tercer hilo fue una grave equivocación porque si se hubiese optado por la duplicación de las vías entre Castellón y València desde el primer momento todos estos problemas no se hubieran producido".

Sin embargo, ha advertido de que el Ministerio de Fomento sigue con la intención de instalar un nuevo tercer hilo en la segunda vía lo que provocará de nuevo un alto riesgo de sufrir incidentes".

Además, ha advertido que el AVE tampoco "ha ganado mucho respecto a los anteriores Alvia porque tienen que circular prácticamente como los trenes de Cercanías en este tramo".

Por último, ha añadido que, para el Corredor Mediterráneo, la llegada del AVE Madrid-Castellón "no aporta ningún progreso ya que el cuello de botella se encuentra en el tramo Tarragona-Castellón, cuyas obras no se han iniciado y las mercancías entre la Comunitat Valenciana y la frontera no puedan circular. El otro cuello de botella es el tramo entre Alicante y València que impide tener servicios de AVE entre las tres capitales valencianas Alicante-Elche, València y Castellón".