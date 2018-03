La líder del PP valenciano dice que la huelga de diputadas es una "burla" al resto de trabajadoras

Isabel Bonig emplaza a la vicepresidenta del Consell y a las conselleras a ir a trabajar el 8 de marzo y pregunta si a las diputadas y altos cargos se les descontará esta jornada de su salario

"Que las diputadas progres digan 'hacemos huelga, pero encima solo trabajamos una horita y el resto no hacemos pleno y no se nos deduce nada' me parece una burla a las mujeres que en libre ejercicio de su derecho deciden voluntariamente hacer huelga", considera la líder popular