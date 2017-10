Ribó forzará a PP y a Ciudadanos a que se posicionen sobre los actos violentos del 9 d'Octubre

"Valencia es una ciudad abierta, de respeto y de convivencia, y ha de continuar siéndolo", han coincido en afirmar esta mañana tanto el alcalde Joan Ribó como la concejala de Igualdad y Políticas Inclusivas, Isabel Lozano, que han presentado a los medios de comunicación la moción en defensa de las libertades democráticas y una convivencia libre de violencia en la ciudad de Valencia, que se someterá a la votación del Pleno este jueves.

En esta comparecencia se ha anunciado la apertura, el próximo año, de una Oficina de Atención a los Delitos de Odio y Discriminación en nuestra ciudad.

Esta moción incluye una condena del Pleno del Ayuntamiento a los actos violentos propiciados por elementos de extrema derecha, físicos y verbales, que se produjeron durante la Processó Cívica y durante toda la jornada del pasado 9 de octubre.

"El 9 d'Octubre ha de ser un día de fiesta, de aprecio y de alegría entre los valencianos. València es una ciudad abierta, donde se tiene que respetar la diversidad de todas las personas, sea cual sea su color de piel, su procedencia, su orientación sexual, creencias o ideas políticas. Por eso promovemos la participación en el Nou d’Octubre desde la diversidad", ha dicho Joan Ribó, que ha apelado a "la unidad en la defensa de los intereses de los valencianos para que no vuelvan a repetirse escenas de violencia verbal como las que hubo por la mañana, ni de violencia física y acoso, como las que lamentablemente se produjeron por la tarde".

Ribó ha recordado que hay que velar por el normal desarrollo de la Procesión Cívica, "que hemos declarado bien de interés cultural, y por la pervivencia y la conservación de los valores tradicionales que representa".

También ha abogado por la salvaguarda y respeto de derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española, "como los de libertad de expresión, reunión y asociación (artículos 20,21 y 22), pero también otros como el derecho a la intimidad (artículo 15), libertad religiosa (artículo 16) o el que garantiza la libertad y la seguridad, que es el artículo 17. El Ayuntamiento hará todo lo que pueda para que los delitos que van contra ellos se erradiquen de València".

Ha añadido Joan Ribó que en un aspecto como el rechazo a la violencia y la defensa de la convivencia, no hay medias tintas: "o estamos con la democracia, o se está con los violentos".

El alcalde se ha mostrado convencido de que mañana se votará unánimemente esta moción que lleva al Pleno el Govern de la Nau "de acuerdo con el compromiso de condenar cualquier acción violenta, física o en forma de insultos, como las que se produjeron el 9 d’Octubre; desarrollar acciones que fomenten la convivencia y el respeto a todas las personas, previniendo cualquier forma de odio; o instar a todas las entidades de esta ciudad, y en especial a las entidades deportivas, que tienen mucha incidencia entra la gente joven, para que contribuyan a lograrlo".

Ha informado igualmente el alcalde de que los servicios jurídicos municipales

-como se recoge en una de las propuestas de acuerdo de la Moción- "están estudiando la personación del Ayuntamiento como acusación popular en actos de violencia como los ocurridos".

Posteriormente se ha referido en concreto al apartado en el que desde el Govern de la Nau "se insta a las instituciones autonómicas y estatales a prevenir la violencia, actuar con firmeza para garantizar los derechos constitucionales, como el de expresión, reunión y asociación, y cuando se cometa un delito y se tengan pruebas, se denuncie y se lleve a los tribunales".

Nueva oficina muncipal de delitos de odio

"No podemos ser indiferentes a la violencia y este gobierno no lo es", ha afirmado la concejala de Igualdad, Isabel lozano, la concejala ha informado de que dentro de esa firme voluntad del Gobierno de la Nau "de no ser indiferente a la violencia, ni a la intolerancia, el próximo año se pondrá en funcionamiento en nuestra ciudad una Oficina Municipal de Atención a las Víctimas los Delitos de Odio y Discriminación.

Lozano ha defendido la "tolerancia cero ante quienes ejercen la violencia, porque los delitos de intolerancia y odio de ninguna manera pueden ser normalizados ni aceptados".

Lozano ha dicho que se tomarán todas las medidas para no permitir delitos de odio en nuestra ciudad "ni hacia las personas migrantes (racismo y xenofobia), ni hacia la diversidad de orientación sexual (homofobia o transfobia), ni por cuestiones de creencias religiosas o laicas, ni por ser mujer, ni hacía las personas sin techo, ni por causa de diversidad funcional o discapacidad física o psíquica, ni por razonas de diferencia política".

Lozano ha propuesto que en la sociedad valenciana se promueva "un renovado pacto social en defensa de las libertades democráticas".