Hasta 39 internos de Zapadores denuncian la vulneración de los derechos humanos en el CIE de Valencia

Treinta y nueve migrantes internados en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores de Valencia denunciaron el pasado jueves 28 de septiembre ante el Juzgado Nº3 de Valencia y ante el Defensor del Pueblo la “situación deplorable” en la que se encuentran, tras varias quejas al director del CIE sin obtener respuesta por parte de este. La denuncia incluye violaciones de los derechos humanos como “la policía responde de manera agresiva y violenta llevándoles una celda pequeña sin cámaras, que usan para golpear a los internos para callarlos, provocando de esa manera el pánico general”.

La queja, que han firmado 39 internos del CIE de Valencia, hace referencia a diferentes aspectos que hacen que las condiciones del CIE de Zapadores (Valencia), para los internos, sean insostenibles: el agua fría de las duchas, que siguen teniendo que orinar en botellas por la noche ya que las celdas no tienen baño y la policía no les permite ir, o entradas nocturnas de la Policía Nacional haciendo imposible el descanso. “Se vive con miedo noche y día sin saber cuál va ser el siguiente en recibir un golpe”, alegando que reciben empujones sin motivo alguno. El pasado agosto se presentaron dos denuncias ante el juez por intentos de suicidio y autolesiones al no “soportar el trato recibido”.

Los internos del CIE alegan que “nos tratan como animales” refiriéndose a la Policía Nacional y que existe un trato discriminatorio. Y también que se produce "la prohibición ocasional de practicar la religión libremente o bien instarles a hacerlo en situaciones degradantes o irrespetuosas", recibiendo “golpes con la porra durante el rezo”.

Retorno de los chinches

Asimismo queda reflejado en el CIE el retorno de los chinches que, los internos, “ven corretear por sus celdas”. Recordemos que estos insectos provocaron el cierre de este espacio durante varios meses en octubre del 2016 para sus “desinfección”. Constando de la existencia de chinches desde el 2014. A este respecto la portavoz de la Campaña CIEs NO ha dicho que “En estos tres años no se ha hecho nada por solucionar esta situación, y todas las iniciativas que se han presentado no han tenido ningún efecto. Es inaceptable”.

La queja viene unos días después de que en los Centros de Internamiento de Extranjeros de Barcelona y Madrid se sucedan casos muy similares de quebrantamiento de los derechos humanos de estos centros además de malos tratos y humillaciones por parte de los fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que custodian estos centros.

"Recordamos que los Centros de Internamiento de Extranjeros son parte del entramado de racismo institucional de España y de la Unión Europea que se basa en la violencia y en la exclusión".

Por todo ello la Campaña por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros exigimos que:

-Que el Juzgado ponga en práctica medidas correctoras de los hechos que se exponen en la denuncia que garanticen los derechos de las personas privadas de libertad.

-Que, ante la imposibilidad de la Administración de facilitar unas condiciones de habitabilidad dignas, salubres, e higiénicas para las personas privadas de libertad que se encuentran bajo su autoridad, se clausuren las instalaciones del Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores.

-Que se cierre de forma permanente el Centro de Internamiento de Extranjeros de Valencia, espacio que, con su mera existencia, vulnera los derechos humanos de las personas, y en el que se han interpuesto más de treinta denuncias por palizas, maltrato y humillaciones.