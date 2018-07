Andalucía Republicana inicia acciones legales contra la Junta y el Arzobispado por incumplir la ley de Memoria con la tumba de Queipo de Llano

Andalucía Republicana ha presentado un “requerimiento de denuncia” ante la Junta de Andalucía por la tumba del franquista Queipo en una iglesia de Sevilla. La plataforma ciudadana entiende que el Gobierno de Susana Díaz incumple la ley de Memoria Histórica andaluza y fija como plazo hasta finales del año 2018 para exhumar los restos del militar golpista o presentará querellas contra el Arzobispado sevillano, la Hermandad de La Macarena y la Administración regional.

La coordinadora acordó denunciar a las tres entidades mencionadas en una asamblea celebrada durante la vigilia antifascista ante la Basílica de la Macarena, donde sigue enterrado con honores el “criminal de guerra” Gonzalo Queipo de Llano. El escrito ha sido entregado en el Palacio San Telmo, sede del Ejecutivo andaluz, “como la primera acción legal” del caso, según los asesores jurídicos de Andalucía Republicana (AR).

“Ponemos de manifiesto ante la Junta de Andalucía el incumplimiento manifiesto de la Ley de Memoria Histórica y Democrática andaluza”, explica José Manuel García, uno de los portavoces de AR, a eldiario.es/andalucía. “Si antes de final de año no se soluciona y persiste el incumplimiento de la ley, iniciaremos las acciones legales correspondientes contra la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y los miembros de su Consejo de Gobierno, por un presunto delito de prevaricación”, confirma.

La tumba del “genocida” Queipo es un asunto enquistado. La Junta anunció estar dispuesta a sacar al franquista de la iglesia de Sevilla donde sigue enterrado tras la anunciada exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Para Andalucía Republicana resulta “escandaloso” que el Gobierno de Díaz se haya “negado” a poner en práctica el articulado de la ley andaluza, según el texto de la acusación presentada en San Telmo, a la que ha tenido acceso este medio.

El 'terror de Queipo'. | J.M.B.

La solución del columbario, a debate

El “requerimiento a que la Junta cumpla completamente la ley” significa para Andalucía Republicana, “con respecto a los restos de Queipo, que se retiren del espacio público”. Es decir, que el cadáver del golpista sea exhumado de la Basílica. Si expira el plazo, fijado a final de 2018, y la situación sigue “igual”, presentarán querellas también contra el Arzobispado y La Macarena.

En el escrito presentado en el Registro de Presidencia “decimos que hay una ley que ya ha cumplido 16 meses de vigencia y que hay hechos que están ocurriendo y que van manifiestamente en contra del texto”, dice García. “La Junta no ha hecho nada” en el caso de la tumba de Queipo “y requerimos el cumplimiento total de la ley o iremos ante los tribunales de justicia”, subraya.

Extracto de la "denuncia" a la Junta de Andalucía. | ANDALUCÍA REPUBLICANA

El anuncio de la Hermandad de La Macarena de construir un columbario que ha ofrecido a la familia de Queipo para que pueda situar allí los restos del exgeneral franquista también queda a debate. El propio hermano mayor de la sociedad religiosa, José Antonio Fernández, ya dijo que algunos hermanos “se van a enfadar mucho” si ejecutan la retirada y traslado del golpista.

“Lo que dice la ley es que elementos contra la Memoria Democrática no pueden estar en un sitio privado pero de uso público, y si el columbario tiene acceso público incumple la ley por lo que continuaremos con las acciones legales”, anuncia el portavoz de Andalucía Republicana.

“Este tema no lo vamos a dejar”, avisa José Manuel García. “El año pasado ya hicimos la vigilia antifascista y entregamos varios escritos a los que no nos han dicho nada, pero ahora no lo vamos a dejar”, reitera. Y la primera acción legal es el “requerimiento de denuncia” ante la Junta de Andalucía. “No vamos a parar hasta que salgan de allí [de la Basílica de La Macarena] los restos de Queipo”, remata.