Teresa Rodríguez hará campaña por Unidas Podemos en Andalucía tras el no de Iglesias y Errejón a la marca Adelante

"Nos han dado la callada por respuesta. Nos hemos encontrado el silencio administrativo. Ni siquiera nos han explicado en qué no están de acuerdo con nuestra propuesta". Podemos Andalucía y su coordinadora regional, Teresa Rodríguez, harán campaña por la papeleta de Unidas Podemos y por su candidato, Pablo Iglesias, en las elecciones generales del 10 de noviembre. La agrupación andaluza ha llevado hasta el límite su pretensión de concurrir con Adelante Andalucía, aglutinando bajo esta marca todas las sensibilidades a la izquierda del PSOE, incluido Íñigo Errejón y su nuevo partido -Más País- escindido de la formación morada. Pero ni Iglesias ni Errejón -ni la propia federación andaluza de IU, cofundadora de Adelante Andalucía- han recogido el guante de Rodríguez.

El secretario político de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha confirmado este sábado durante el Consejo Ciudadanos Estatal de Podemos que Iglesias, Errejón y Alberto Garzón han "ignorado" su llamamiento a la unidad. La propuesta de Teresa Rodríguez era mucho más ambiciosa que eso: la gaditana reclamaba un grupo parlamentario propio en el Congreso y poder elaborar las listas electorales desde Andalucía, y no desde Madrid, como ocurrió con las candidaturas de Unidas Podemos en las generales del 28 de abril. En esa campaña interna, vista como un pulso más de los territorios al poder centralizado de Iglesias, Rodríguez no logró sumar a la dirección andaluza de IU.

El impulso de IU a la confluencia de Adelante en las autonómicas del 2 de diciembre fue determinante para que la marca y el proyecto cristalizara, pese al rechazo visceral de Iglesias. Ahora, precisamente la falta de apoyo de IU a la iniciativa de Podemos Andalucía para presentarse juntos como Adelante el 10N también ha sido determinante en el fracaso de dicha iniciativa. Pérez Ganfornina ha anunciado, con frustración, que tiran la toalla a 24 horas de que se cierre el plazo para inscribir la nueva candidatura ante la Junta Electoral Central. "Lo hemos intentado todo. Tampoco se nos ha dicho que no. No sabemos por qué no se está de acuerdo con la propuesta que hacemos de Adelante Andalucía, si es por el programa transformador, por el grupo propio, o porque las listas se hagan en Andalucía y no en Madrid", ha explicado.

Ahora Podemos Andalucía aplazará su conferencia política, prevista para este fin de semana, para volcarse desde ya en la campaña electoral de Iglesias. Tampoco tendrá lugar este octubre el congreso para elegir a la nueva dirección de Podemos Andalucía, que se posterga (sin fecha definida) hasta después de las elecciones del 10 de noviembre.

"Desde ya nos ponemos a hacer campaña por lealtad al pueblo andaluz, a la clase trabajadora y porque no se lo vamos a poner fácil al régimen. Vamos a hacer campaña por Unidas Podemos, por responsabilidad". Rodríguez lanzó un último órdago el viernes, dirigido a Iglesias y a Errejón, para ofrecerles concurrir juntos bajo una marca diseñada y pilotada por ella desde Andalucía, pero ninguno de los dos ha querido sumarse ni apoyar el proyecto autonomista de la gaditana.