Los trabajadores de las ITV de Andalucía se ponen en huelga desde este jueves por un nuevo convenio colectivo

Los sindicatos UGT y CCOO en Andalucía arrancan esta semana las movilizaciones previstas en las estaciones de ITV de toda Andalucía, incluida una “gran concentración” este próximo viernes, de 11,00 a 13,00 horas, ante la sede central de Veiasa, en La Cartuja (Sevilla), con “el único objetivo de conseguir la firma de un IV convenio colectivo acorde a la realidad laboral y social de los empleados públicos de Andalucía”.

Así lo han señalado en rueda de prensa el secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT Andalucía, José Manuel Rodríguez, y el secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Andalucía, José Hurtado, junto a los coordinadores regionales en Veiasa de UGT y CCOO, Romualdo Barcala y Nicolás Armijo, respectivamente.

De esta manera, las jornadas de huelga convocadas en turnos completos serán los próximos días 19, 20 y 21, 23, 26, 27, 28 y 30 de septiembre. De esta manera, este viernes habrá una “gran concentración” de 11,00 a 13,00 horas ante la sede central de Veiasa, sita en La Cartuja (Sevilla), a la que están llamados los trabajadores de todas las estaciones de ITV de Andalucía.

Según José Manuel Rodríguez Saucedo, la huelga está convocada para ocho días en un principio y ha recordado que “los trabajadores de Veiasa están sin convenio desde 2012”. “Hubo una prórroga hasta 2017 y cuando se empezó a negociar en 2017 se llegó a un preacuerdo, pero con las elecciones y el cambio de gobierno se paró todo”, ha explicado.

“La administración determinó que para esta huelga hacía falta un 40% de servicios mínimos. Por contra, solicitamos una mediación para evitar el conflicto. Sorpresa la nuestra porque la Consejería nos dice que no a la mediación. Nuestros servicios jurídicos están analizando la resolución de los servicios mínimos, nosotros tendemos la mano a llegar a un acuerdo, ya le toca a la Consejería mover ficha antes de que empiece la huelga”, ha señalado.

El responsable regional de UGT FICA ha instado a la Consejería de Industria a que “se reúna previamente antes de que empiece el conflicto”. “La negociación no es fácil, pero la plantilla ha demostrado que hay posibilidad de llegar a un acuerdo”, ha subrayado.

Por su parte, el coordinador regional de UGT en Veiasa, Romualdo Barcala, ha señalado que “es el momento de decir basta, la plantilla ya no puede seguir así, han pasado 7 años con un convenio que se firmó hace 16 años, está totalmente obsoleto. Tenemos permisos que no se incluyen ni en el convenio”.

“Lo que están haciendo es maltratar al trabajador de Veiasa, ahora que se convoca una huelga sí hay servicios mínimos, sin embargo, con el Covid no éramos un servicio esencial”, ha lamentado para apuntar que no piden “ni un solo euro de subida salarial, solo condiciones acordes a 2024, no a 2008 que es lo último que se firmó”.

“Toda la administración pública trabaja de lunes a viernes y nosotros, sábados también. Esta medida no es a lo loco, llevamos 17 años intentando solucionar la situación de nuestra plantilla, para nosotros lo peor es el inconveniente que van a sufrir los usuarios, pero esto ya es una medida desesperada”, ha señalado Romualdo Barcala.

NEGOCIACIÓN ABIERTA DESDE 2012

Por su parte, el secretario general de la federación de Industria de CCOO de Andalucía, José Hurtado, ha explicado que la negociación del convenio está abierta desde 2012 cuando fue prorrogado sin negociación hasta 2017. “El Gobierno andaluz, que es el gestor de esta empresa pública, ha dejado clara su inoperancia para negociar un convenio totalmente obsoleto que para nada se adecúa al momento actual”, ha declarado Hurtado.

El dirigente ha sido muy crítico tanto con el Ejecutivo andaluz, al que ha acusado de ser “un verdadero desastre como gestor y empresario de Veiasa”, como con la empresa, de la que ha dicho que “está más preocupada por reventar la huelga y desmotivarla que por buscar soluciones”.

CCOO ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que cambien las citas coincidentes con los días de huelga, a fin de evitar las colas. “Estas acciones no son contra la ciudadanía, sino contra la gestión del Gobierno andaluz que después de 16 años, se niega a actualizar el último convenio colectivo negociado con los trabajadores en 2008”.

Por su parte, el secretario general de CCOO en Veiasa, Nicolás Armijo, ha destacado el apoyo que está recibiendo la convocatoria por parte de los trabajadores de las 70 estaciones de servicio y 16 unidades móviles que hay en Andalucía y ha dejado claro en cuanto a las reivindicaciones, que estas no pasan por una subida salarial.

“La situación en Veiasa es vergonzosa, con un personal que no promociona desde 2016; trabajadores que no se pueden prejubilar o una exposición a agentes cancerígenos sin que la empresa haga nada por evitarlo”. Armijo ha explicado igualmente que entre las reivindicaciones está un horario de lunes a viernes, en lugar de que sea de lunes a sábado como el que tienen a día de hoy. “Ofrecemos un servicio de 14 horas diarias ininterrumpida a cambio de no trabajar los sábados”. En ese sentido, el dirigente ha apostillado que somos los únicos empleados y empleadas públicos que trabajan ese día“.

MOVILIZACIONES EN TODAS LAS CAPITALES

Según han informado ambos sindicatos, el primer día de huelga (19 de septiembre), además de organizar piquetes informativos a lo largo de la jornada de trabajo donde se informará a los compañeros de su derecho a ejercer la huelga, se harán concentraciones en todas las provincias, en horario de 11,00 a 14,00 horas, en los siguientes centros de trabajo: Almería: ITV La Cepa; Cádiz: ITV Jerez de la Frontera; Córdoba: ITV Córdoba - Las Quemadas (Córdoba 2); Granada: ITV Peligros; Huelva: ITV San Juan del Puerto; Jaén: ITV Jaén; Málaga: ITV Guadalhorce; Sevilla: ITV El Pino

Asimismo, el segundo día de huelga (20 de septiembre), se ha convocado una gran concentración en las oficinas centrales de Veiasa en Sevilla en horario de 11,00 a 13,00 horas.