Detenido un cura español en Venezuela por mantener relaciones sexuales con una niña de 12 años

El religioso español Iván Merino Padial ha sido detenido en Venezuela tras haber sido sorprendido manteniendo relaciones sexuales con una menor de 12 años. El hombre de 35 años, que ejercía de sacerdote en la localidad venezolana de Maracaibo en el Estado de Zulia, es de origen granadino ya que nació en Motril, municipio de la Costa Tropical. Al parecer y según informa el diario venezolano El Nacional, el prelado de la Orden de los Agustinos Recoletos habría estado manteniendo una relación con la niña prolongada en el tiempo.

Los hechos, sin embargo, se precipitaron el pasado sábado cuando fue detenido por la policía cuando se encontraba dentro de su vehículo con la niña detrás de un colegio. Cuando los agentes sorprendieron al sacerdote, este se encontraba junto a la menor que se hallaba semidesnuda y practicándole una felación. Un extremo que el propio sacerdote confirmó al ser detenido.

De hecho, Iván Merino sostuvo en la declaración policial, que ha sido filtrada, que lo ocurrido fue fruto de un juego. "Nos encariñamos y una cosa llevó a la otra". El religioso argumentó que "me he encariñado con ella y ella se ha encariñado conmigo, ese ha sido el problema". Además, el sacerdote sostuvo ante los agentes que conoce a la madre de la menor pero que ella no sabía que estaba con su hija.

#28Nov Filtran vídeo del sacerdote Iván Merino Padial,tras ser detenido en flagrancia por la Policía del #Zulia el pasado fin de semana, mientras sostenía relaciones sexuales con una adolescente de 12 años. pic.twitter.com/kBVrAwTXXn — Pableysa Ostos (@PableOstos) November 28, 2018

El cura permanece detenido desde el pasado martes acusado de mantener actos lascivos con una menor de edad. Y se enfrenta a una imputación por parte de la Fiscalía venezolana por delito de abuso sexual continuado ya que la menor aseguró ante la policía que había sufrido dichos abusos durante al menos 3 años.

La Archidiócesis de Maracaibo, por su parte, se ha apresurado a excomulgar al religioso pidiendo perdón "a la menor de edad y a sus familiares" así como condenando firmemente dicha acción.

"Revisen denuncias que este señor venía teniendo"

El secretario de gobernación del estado de Zulia, Lisandro Cabello, aseguró en rueda de prensa que el religioso llegó a Venezuela hace diez años con antecedentes por haber cometido delitos similares en España. "Revisen algunas denuncias que este señor venía teniendo en España ¿Por qué lo trajeron a Venezuela? ¿Por qué lo mandan castigado para Venezuela? Visitaba a puras niñas, tenemos pruebas y tenemos situaciones que no puedo adelantar porque son parte de la investigación".

Cabello explicó que el sacerdote hacía vida habitualmente con la menor: "Este violador, delincuente, se llevaba a la niña y la devolvía en su casa a las 11:00, 12:00 de la noche, hacía visitas constantes a la habitación de la niña". No obstante, el mismo secretario de gobernación venezolano sostiene que pudo haber cometido otras violaciones aprovechándose de su posición como cura.

La familia del religioso lo niega

Fuentes de la familia de Iván Merino consultadas por eldiario.es/andalucia niegan los hechos. El hermano del cura asegura que todo lo que se está contando es "mentira" y que el sacerdote se encuentra en una situación de "indefensión". Argumenta que Venezuela es un país "en el que ahora mismo no se están respetando ningún tipo de garantías". "No quiero que mi hermano muera y pienso que es posible" añade.

También niega que Iván Merino pudiera haber cometido delitos similares en España. "Eso es mentira, ya lo están desmintiendo las autoridades eclesiásticas de los Agustinos Recoletos". "En el hipotético caso de que algo fuera cierto, las formas que se están llevando a cabo son absolutamente vapuleamiento" explica el hermano del religioso a este medio. "Que la Iglesia haya actuado de esa forma, sin conceder ningún tipo de beneficio de la duda...".

Además, sostiene que la filtración de la declaración policial es "una flagrante vulneración de los derechos procesales porque se está violando el secreto de la investigación". Añade que "todo esto tendrá sus consecuencias". A la pregunta de si cree que las relaciones sexuales entre el sacerdote y la niña fueron consentidas aclara que "está en manos de los abogados y tampoco puedo hablar mucho por el secreto de la investigación".