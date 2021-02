La alcaldesa de Marbella se desvincula de la investigación de la UDEF a su hijastro y carga contra el "afán" de dañar la imagen de Marbella

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, se ha desvinculado este jueves de la investigación de la Audiencia Nacional, la UDEF y las autoridades suecas sobre su hijastro, Joakim Broberg, en la que también se ha visto afectado su marido, Lars Broberg. Muñoz ha aprovechado una comparecencia sin preguntas sobre los cribados de positivos en Marbella para insistir en que ella no tiene nada que ver: no existe “ninguna vinculación, ni mía a nivel personal, ni por supuesto como alcaldesa, ni tampoco dentro de la gestión municipal”. La alcaldesa también ha cargado contra quienes, a su juicio, tienen un “afán” de dañar su imagen y “sobre todo” la de Marbella. No ha explicado a quién se refería.

Un hijastro de la alcaldesa de Marbella es investigado por narcotráfico y blanqueo de capitales

Muñoz, que hasta este mediodía había permanecido silente, ha seguido la línea marcada ayer por sus colaboradores: desmarcarse de una investigación que afecta a su núcleo familiar, pero que no a su actividad pública, que se sepa. Este jueves ha ido un paso más allá, al envolverse en la bandera de Marbella. En un tono enojado, ha protestado por un supuesto interés político en hacerle daño a ella y al municipio: “No todo vale. Ya está bien. Es una vez y otra vez. No todo vale en política para hacer juego sucio o dañar a Marbella, que es muy fácil. Vende mucho y suena mucho, pero tenemos una gran ciudad, una gran marca, y les puedo asegurar que vamos a seguir trabajando para que así sea”. La intervención, sin embargo, la ordenó la Audiencia Nacional.

Las empresas del marido comparten domicilio social con las empresas investigadas

Eldiario.es desveló este miércoles que Joakim Broberg, hijastro de Ángeles Muñoz, es uno de los sujetos de las pesquisas de los investigadores, que están actuando en colaboración con el Departamento Nacional de Operaciones (NOA) de Suecia, un órgano policial encargado de las operaciones contra la delincuencia organizada. Fuentes próximas a la investigación explicaron que Joakim Broberg es sospechoso de integrar una organización internacional de narcotráfico y blanqueo de capitales con conexiones en el país escandinavo.

Cumpliendo órdenes del juzgado central 6 de la Audiencia Nacional, agentes de la UDEF desplazados desde Madrid registraron el pasado martes varios despachos y oficinas de Marbella y Estepona, entre ellos uno donde tienen su sede social las empresas de promoción inmobiliaria de Lars Broberg, el marido de Muñoz.

Ese mismo local, en el centro comercial Plaza, es también el domicilio social de al menos dos empresas de Joakim Broberg. Se trata de Secpaycards Spain, S.L. (cuyo objeto social es la “comercialización de material y servicios de informática y telecomunicaciones”), e Invest Consult Marbella 2014, S.L. (dedicada al sector inmobiliario).

En el curso del registro también fue detenido Lars Broberg, con el fin de garantizar la diligencia de entrada y registro en sus oficinas. No fue trasladado a dependencias policiales y se dirigió a su domicilio cuando los agentes terminaron su trabajo. Tampoco ha sido detenido Joakim Broberg, que se encuentra fuera de España.

Entre los nueve detenidos figura también un agente de la Policía Local de Marbella, que durante al menos cuatro años fue escolta personal de la alcaldesa, según ha desvelado Marbella Confidencial.

Polémicas familiares

No es la primera que las actividades de su familia (más o menos cercana) trascienden a los medios. En su día, eldiario.es/Andalucía desveló que Crasel Panorámica, de la que era propietaria la alcaldesa Muñoz al 50% y administrador su marido, invirtió 3,1 millones de euros en un banco de Luxemburgo. Una asociación de víctimas de las hipotecas inversas ofrecidas por ese banco luxemburgués denunció que se trataba de un ardid fiscal. Muñoz siempre negó haber maniobrado para no pagar todos los impuestos en España.

En su día, el ayuntamiento de Marbella y Benahavís también acordaron la entrega de 300.000 metros cuadrados, más de un tercio de los cuales eran propiedad de Lars Broberg. La “reubicación” del terreno tenía como efecto indirecto un cambio en su calificación urbanística.

En 2019 eldiario.es/Andalucía desveló que la alcaldesa de Marbella había invitado a su hermana y a su hijo Alexander a hoteles de lujo durante un viaje institucional a China, con cargo al ayuntamiento. Ella explicó entonces que no supuso ningún cargo añadido porque habían aprovechado las dos habitaciones dobles reservadas para ella y un concejal.

Ahora, Muñoz insiste en que, a pesar de las múltiples conexiones personales con ella, este caso no le afectará ni a ella, ni a la honorabilidad de su marido. “En el momento en que se levante el secreto de sumario quedará todo en negro sobre blanco”. No mencionó a su hijastro.