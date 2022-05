El repunte del coronavirus dispara un 600% la venta de test de antígenos en Andalucía

¿Estamos metidos en la séptima ola del coronavirus? Formalmente no, y ese es el mensaje que se esfuerza en transmitir la Junta de Andalucía, pero lo cierto es que todos los parámetros están empeorando y, si esto no es el inicio de una nueva fase aguda, desde luego que se le parece mucho. Diversas voces del sector sanitario señalan que esto se veía venir por la combinación del fin del uso obligatorio de la mascarilla y la acumulación de fiestas en el calendario andaluz, lo que por lo pronto ha propiciado una explosión de ventas de test de antígenos: desde finales de la semana pasada se ha disparado un 600%, pasando a una media de 300.000 unidades al día.

El dato lo aporta el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos, Antonio Mingorance, que pone el acento en el caso de Sevilla, donde “tras la Feria se ha incrementado mucho” la demanda, de hecho el pico en las ventas empezó a registrarse desde el viernes de la semana pasada. La Feria de Abril hispalense, uno de los primeros eventos festivos del calendario andaluz, permite así prever lo que va a ir ocurriendo por todo un territorio andaluz en plenas fiestas de primavera. La Semana Santa ya fue un primer toque de atención, pero la situación ahora ha empeorado, una percepción además que se tiene a nivel ciudadano alimentada porque desde el 20 de abril la mascarilla no es obligatoria y por el tipo de celebración.

Mingorance señala que estos días suponen el segundo mayor pico de ventas, tras el que se produjo en Navidades cuando los test llegaron a las farmacias y se multiplicó exponencialmente su uso. El abastecimiento –apunta– está garantizado, aunque eso no evita la sensación de que “estamos en el inicio de la séptima ola” y de que esto va a ir a peor, tal y como corroboran una y otra vez los datos, como que la tasa Covid no deja de crecer y está ya en 533,7, con una situación más preocupante en Huelva (791,2) y Córdoba (788,3). La cosa no queda ahí: en cuatro días se han sumado 7.307 nuevos casos y 99 hospitalizados, lo que sitúa el total en 864. La única cifra que ha mejorado dentro de la gravedad es la de fallecidos, con 37 fallecidos este martes frente a los 39 del viernes.

Infradiagnóstico de casos

Eso sí, hay que tener en cuenta que desde la propia Consejería de Salud se reconoce que los datos no dibujan el cuadro al completo. Por un lado, la tasa Covid sólo tiene en cuenta a los mayores de 60 años, y por otro hay un infradiagnóstico porque muchos ciudadanos que dan positivo al hacerse el test no lo notifican formalmente. “Esto va in crescendo, ahora es cuando estoy viendo más casos de contagios desde que empezó la pandemia”, señala Antonio Aguado, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, que incide en que lo que evita el colapso es que el virus ahora es “menos letal” gracias a que la mayoría de andaluces se han vacunado ya tres veces.

Y sí, admite, esto se veía venir. “Se ha bajado la guardia pensando que esto estaba ya dominado y no es así”, una falsa sensación de que todo ha terminado que se ha traducido, por ejemplo, en una Feria de Sevilla en la que nadie llevaba mascarilla. La imagen daba “miedo”, reconocía este lunes la portavoz del grupo de seguimiento del coronavirus del Gobierno andaluz, Inmaculada Salcedo. Aguado apunta que no hay que transmitir ni angustia ni alarma, porque el virus ahora es menos letal, pero sí pide “paciencia y prudencia” y usar más la mascarilla de lo que se está haciendo.

Desde el Gobierno andaluz, mientras tanto, se insiste en que “no estamos abordando aún una séptima ola”. Esto es lo que el consejero de Salud, Jesús Aguirre, trasladaba este martes en el Consejo de Gobierno, una conversación que revelaba el portavoz andaluz, Elías Bendodo, que –ante la avalancha de ferias y celebraciones– apuntaba que “todos nos merecemos un respiro después de dos años de pandemia”, pero que hay que “seguir actuando con cabeza”. La Junta, de todos modos, tiene la vista puesta en que se le ponga la cuarta vacuna a los mayores de 80 años, lo que se le ha reclamado al Ministerio de Sanidad por carta.

“Absolutamente previsible”

El Ejecutivo andaluz, no obstante, ya se veía venir que en este contexto se iba a producir un empeoramiento de la situación. “Esto era absolutamente previsible”, señala en la misma línea el presidente del Sindicato Médico Andaluz, Rafael Carrasco. “Hay centros de salud desbordados con casos por síntomas gripales y de catarro”, explica, aunque la mayoría de casos no son graves. “Hay que ser precavidos y serios, porque el momento actual es un poco crítico”, incide, y como muestra pone que “hacía meses que no había tantos profesionales contagiados”.

Así lo corroboran los datos que aporta el Sector de Sanidad de CSIF Andalucía, que señala que las bajas de profesionales sanitarios por Covid casi se han cuadruplicado en dos meses, “pasando de 701 profesionales de baja a finales de febrero a 2.698 al terminar abril”. El Sindicato de Enfermería (Satse) en Andalucía abunda en la misma línea de que se está produciendo un “repunte” de contagios entre trabajadores, con 5.048 casos registrados durante el pasado mes de abril. La reclamación ahora es que se garantice la cobertura del cien por cien de estas bajas, “ya que en caso contrario se estaría poniendo en riesgo la asistencia a la ciudadanía”.