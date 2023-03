Las mujeres en la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial: “Sin su participación en la guerra no se habría podido ganar”

La voz de Marina Vega de la Iglesia (nacida en 1923 y fallecida en 2011) inicia el documental ‘Heroínas olvidadas’: “Quería hacer algo, lo que fuera, en beneficio de los franceses, sobre todo en contra de los nazis. Primero empecé a traer documentos y luego empecé a traer gente”. El papel que jugó Marina en la resistencia contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial fue como el de muchas mujeres que no estuvieron en la primera línea de fuego, pero que desempeñaron labores “necesarias” para la victoria.

Durante la Segunda Guerra Mundial, cientos de mujeres españolas, la mayoría de ellas exiliadas de la Guerra Civil, tomaron parte en la liberación de Francia contra el nazismo, dentro de la Resistencia, en grupos de guerrilleros, redes de información o evasión. La mayoría de ellas no pudo empuñar un arma ni participar en el conflicto armado en primera línea fuego. Sin embargo, desarrollaron otro tipo de labores, dentro de la Resistencia francesa, que se consideraron en la época como subalternas o auxiliares, sin las cuales la derrota de Hitler no se habría podido llevar a cabo. “Las mujeres tuvieron un papel fundamental en la resistencia en Francia. Creo y estoy convencido de ello de que sin su participación la guerra no se habría podido ganar”, expone Pedro Callejas, director del documental que trata de rescatar del olvido las historias de estas heroínas.

Callejas explica que, poco a poco, se está “cayendo el mito” de que los franceses “consiguieron derrotar al enemigo nazi” y destaca que no habrían podido ganar la guerra “sin la aparición de muchos extranjeros, entre ellos los españoles”.

“Siempre se ha hablado de los hombres porque son los que combaten en primera línea de fuego”, dice Callejas, y expone que los hombres podían llegar a combatir gracias a la información, las armas o la existencia de lugares seguros, y que estos asuntos dependían en muchos casos de las mujeres: “Sin los enlaces, sin las mujeres encargadas de los pisos francos que ayudaban a esconder a guerrilleros o exiliados, sin mujeres que transportarán información, la guerra no se habría podido ganar”.

Las mujeres combatieron sin armas y su papel fue muy importante”

Este documental surgió a raíz de una investigación del historiador aragonés Diego Gaspar Celaya, que había escrito un artículo sobre 39 mujeres que participaron en las fuerzas francesas del exterior españolas. “Fue entonces cuando ”nació la idea de hacer el documental porque vemos que ahí está el tema de las mujeres españolas en la Segunda Guerra Mundial en Francia en la resistencia, tanto interior como exterior“, expone Callejas.

También se analiza, desde una perspectiva global, este fenómeno que se ha mantenido en el olvido más absoluto hasta hace relativamente poco tiempo. Para ello, cuenta la asesoría histórica del historiador aragonés, Diego Gaspar Celaya, experto en el exilio español en Francia y con la participación de otras prestigiosas historiadoras e historiadores como Geneviève Dreyfus-Armand, Juan Manuel Calvo, Mar Trallero o Víctor Peñalver.

El objetivo del mismo era que se hablase del papel de la mujer en la guerra, puesto que todas “tenían su función y hay un elemento común, muchas de ellas acabaron en los campos de concentración”. Respecto a esto, Callejas habla, y en el propio documental también se aborda, de la represión sexuada que recibían las mujeres en dichos campos: rapando sus cabeza, despojándoles de todo rasgo femenino y, por supuesto, mediante la violencia sexual. “El castigo que recibían las igualaba a los hombres pero en los propios campos recibían un castigo extra por el hecho de ser mujeres, tenían la represión propia de los campos y una específica por el hecho de ser mujeres”. El director destaca que, “en este estadio tan cercano a la muerte” muchas de ellas siguieron haciendo resistencia como podían dentro de los campos, mediante el sabotaje de armas o munición, por ejemplo.

Biografías “de película”

Las protagonistas del documental son Marina Vega de la Iglesia, Constanza Martínez, Conchita Grangé, Braulia Cánovas, Pilar Ponzán, Elisa Garrido, Alfonsina Bueno y Neus Català, todas ellas “con una una biografía que es para hacer una película, son historias increíbles”.

Callejas destaca, entre otras, la historia de Elisa Garrido, una aragonesa de Magallón que participó “en las mujeres libres durante la Guerra Civil y en la batalla del Ebro”. Elisa pasó a Francia y formó parte del grupo Ponzán, donde desarrolló labores de falsificación, como enlace o guía de montaña. Utiliza su relato para reivindicar que no se conoce “la historia de las españolas y de las mujeres en la guerra en general”.

El director del documental explica que pretende ir “más allá” de las connotaciones políticas, aunque las protagonistas las tenían ya que todas eran republicanas. “Es un documental de guerra que pretende hacer una revisión de este discurso que hasta ahora se ha establecido en el cual las mujeres no existían, no tenían un papel subordinado, ellas lucharon codo a codo con sus compañeros y la guerra no se habría podido ganar sin su participación”.

Lamenta también que el reconocimiento a estas mujeres “les ha llegado tarde” y que “ya no queda ninguna viva”. En el documental aparece el testimonio de Marina Vega de la Iglesia y Conchita Grangé, lo cual “es un privilegio ya que de las demás tenemos el testimonio de sus familiares”. En los archivos franceses hay unas 130 mujeres españolas a las que se reconoce su papel en la resistencia, aunque Callejas asegura que, según los estudios, “fueron muchas más, pero muchas callaron o no tenían la capacidad logística para poder acreditar sus servicios porque había un arduo proceso burocrático y otras que no eran conscientes de que podían obtener un reconocimiento, para ellas era natural ayudar. Había un machismo imperante en las sociedad que hacía que para ellas fuera lo normal”.

Concluye diciendo que este documental es “un paso más” en el reconocimiento del papel de la mujer. “Es una responsabilidad muy grande porque ha habido un proceso de documentación más complicado y a la vez creo que es el más bonito de los que he hecho y me siento orgulloso”.

El documental ‘Heroínas Olvidadas’ está escrito y dirigido por Pedro Callejas y es una coproducción de Producciones ‘La Máquina Fantástica’ y Radio Televisión Española (RTVE), con la participación de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón y del Servicio Histórico de la Defensa de la República de Francia. Se podrá ver en la plataforma de RTVE.