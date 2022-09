Ciudadanos critica la “diferente vara de medir” de Revilla sobre la fiscalidad de las comunidades autónomas

Ciudadanos (Cs) ha criticado la “diferente vara de medir” que, a su juicio, tiene el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), sobre la fiscalidad de las comunidades autónomas y que “le indigne” que Andalucía elimine el impuesto de patrimonio pero, sin embargo, “le encante” la singularidad fiscal de Euskadi y las “prebendas” a Cataluña.

Así lo ha censurado el líder de Cs en Cantabria y portavoz de los 'naranjas' en el Parlamento, Félix Álvarez, después de que Revilla criticara ayer que haya comunidades que eximan del pago del impuesto de patrimonio y se mostrara “de acuerdo” con la centralización fiscal planteada por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para evitar que haya territorios que se conviertan en “paraísos fiscales”.

Cs ha criticado que mientras Revilla “se enfada y reclama unificar la fiscalidad en España cuando en Andalucía se plantean eliminar el impuesto de patrimonio, ”apoya“ un cálculo del Cupo Vasco que, según Álvarez, permite al Gobierno vasco ”esquivar la solidaridad fiscal que deber tener todas las comunidades autónomas y se calla la boca ante los favores en forma de dinero e inversiones que favorecen a Cataluña“.

“A este Gobierno le encanta recaudar para tener más dinero que repartir como mejor le convenga y que los ciudadanos le deban favores. Así saca rédito electoral, repartiendo dinero al antojo de sus caprichos”, ha aseverado en un comunicado Álvarez, quien ha defendido una vez más que “el dinero está mejor en los bolsillos de los ciudadanos.

Además, el líder de Cs se ha pronunciado sobre lo dicho por Revilla en relación a que si no se lleva a cabo esta unificación fiscal, su partido, el PRC, estudiará de cara a la campaña electoral de las elecciones autonómicas de 2023 su postura sobre si se debe mantener o no en Cantabria el impuesto de patrimonio, que pagan unos 3.000 cántabros con rentas altas y por el que se recaudan unos 15 millones.

Revilla explicó que habrá que analizar si estos 15 millones “compensan” la posibilidad de que Cantabria quede “descolgada” y haya una “fuga de capitales” de la comunidad autónoma.

Álvarez ha censurado que el regionalista se lo plantee no porque crea que el de patrimonio es un “impuesto anacrónico en el que se produce una doble tributación, sino porque tiene miedo a que se produzca fuga de capitales a otras comunidades en las que no existe o se va a eliminar”.

Respecto a esta cuestión, ha indicado que Cs “siempre” ha apostado por eliminar este impuesto, que, según ha dicho, ya ha desaparecido de la mayoría de los países europeos.

“Fue Ciudadanos Cantabria quien en la anterior legislatura puso como condición para apoyar los Presupuestos de 2019, cuando el Gobierno no tenía mayoría absoluta y necesitaba un voto para sacar esos presupuestos adelante, la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para los grupos I y II”, ha indicado Álvarez, quien ha vuelto a criticar que el Gobierno PRC-PSOE “no sólo no baja impuestos, sino que los sube a todos los cántabros por la vía de la eliminación de deducciones o no deflactando la inflación a los tramos del IRPF”.